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Ahbap Derneği, 2020 öğrencilere burs desteği başvurusu

Ahbap Derneği, bu yılda öğrencilere burs vermeye devam ediyor. Ahbap burs başvurusu nasıl yapılır diye soranlar için işte, Ahbap Derneği, 2020 öğrencilere burs desteği başvurusu detayları…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:05
Ahbap Derneği, 2020 öğrencilere burs desteği başvurusu

Haluk Levent önderliğinde çalışmaları devam eden Ahbap Deneği bu yılda öğrencilere burs vermeye devam ediyor. Denek, yardıma ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs yardımı yapıyor. Ahbap Deneği burs başvuruları online olarak yapılmaktadır. Şartları taşıyan kişilere verilen burs miktarı ise 300TL’dir. Bu burs, öğrencinin öğretim hayatı boyunca devam etmektedir.

Ahbap Deneği bursları, yardıma ihtiyacı olan başarılı lise ve üniversite öğrencilerine verilmektedir. Denek tarafından burs verilmesi için üniversite öğrencisinin 4 üzerinden genel not ortalamasının en az 2,5 olması gerekirken bir üst sınıfa geçiş hakkının olması ve 3’ten fazla başarısız dersinin olmaması gerekir. Lise öğrencileri için ise not ortalamasının 100 üzerinden 85 ve üzeri olması gerekir.

Her sene ortalama 300 öğrenciye burs veren Ahbap Deneği, burs başvurularını 2020 Eylül veya kış aylarında alıyor. Denek tarafından verilen burs, karşılıksızdır.  Burs başvuruları, Ahbap Deneği’nin resmi sitesinden yapılmaktadır.

 

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 19:05
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