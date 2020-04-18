Anadolu Üniversitesi AÖF çevrimiçi online sınav giriş (videolu anlatım)

Korona virüs ile mücadele kapsamında Anadolu üniversetisi tarafından yapılan açıklamada AÖF - Anadolu üniversitesi 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınavları online sistem üzerinde uzaktan yapılacağı duyurulmuştu.

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI ONLİNE ÇEVİRİM OLARAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF online çevrim içi sınav sistemi 18 Nisan 09:00 - 7 Mayıs 23:59 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI ONLİNE ÇEVİRİM OLARAK HANGİ ADRESTEN YAPILACAK?

Çevrim içi sınavlar anadolu üniversitesi internet sitesi üzeriden yapılacaktır. aöf online çevrim içi sınav adresi https://esinav.anadolu.edu.tr/

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI ONLİNE OLARAK ÖĞRENCİLER HANGİ ZAMANLARDA YAPABİLECEK?

Aöf öğrencileri bu dönem sorumlu oldukları derslerin sınavlarını 18 nisan - 7 mayıs tarihleri arasında istedikleri saatlerde sistem üzerinden online çevrimiçi olarak olabileceklerdir. Sisteme giriş yapıp sınava başla demeleri yeterlidir. Sorular soru havuzundan otomatik olara gelecek ve süre otomatik olarak başlayacaktır.

ÖĞRENCİLER AÖF BAHAR DÖNEMİ SORUMLU OLDUĞU DERSLERİN SINAVLARINI FARKLI GÜNLERE YAYABİLECEKLER Mİ?

Evet öğrenciler 18 nisan - 7 mayıs tarihleri arasında istediği dersi isteği saat olabileceği gibi sisteme giriş yapıp bütün derslerin sınavları online çevrim içi olabileceği gibi bu derslerin sınavlarını belirtilen tarih aralıklarına yayarak gün gün farklı derslerin sınavlarını olabileceklerdir

AÖF ÇEVRİM İÇİ SINAV SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN.