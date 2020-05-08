Anadolu Üniversitesi'nde şok istifa! Rektör Şafak Ertan Çomaklı görevini bıraktı

Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, görevinden istifa etti. Prof. Dr. Çomaklı ayrılış nedeni olarak ise sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, görevinden ayrıldığını belirten istifasını YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu açıkladı.

ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI KİMDİR?

1975 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde maliye ve mali hukuk alanında lisans ve yüksek lisansını yaptı.

Uludağ Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayarak Maliye Mali Hukuk anabilim bölümünü bitiren Çomaklı, yine aynı alanda doçentlik ve profesörlük kadrolarında bulundu.

Kamu maliyesi alanında çalışmalarında özellikle vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanı üzerinde yoğunlaştı. Uluslararası alanda terörün finansman yöntemleri üzerinde İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Katar, Avusturya, Çekya, Kosova, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelerin Polis Akademilerinde uluslararası polis eğitimleri, işbirlikleri ile yüksek lisans jüriliği ve devleti temsilen üst düzey görevlerde bulundu.

Özellikle son yıllarda terörün kamusal alanda olan etkilerinin yanı sıra terörizmin mali ve personel boyutu üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Son olarak Polis Akademisi Başkanlığında polis ve komiser yardımcısı alım ve eğitimi ile rütbe terfi süreçlerinin planlamasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışması bulunuyor.

