Anadolu Üniversitesi'nden Duyuru! AÖF 2. Dönem (Bahar Dönemi) Kayıt Yenileme Tarihi açıklandı

Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'ndeki öğrencilerin güz dönemi final sınavı sonuçları 24 Ocak'ta resmi olarak açıklandı. Adayların sınav sonuçlarını öğrenmelerinin hemen ardından ise kurum tarafından yeni bir resmi duyuru paylaşıldı. Bu paylaşım ile beraber öğrencilerin merak ettikleri AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri resmi olarak açıklanmış oldu.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin paylaştığı güncel duyuru ile birlikte açıklanan ikinci dönem için kayıt yenileme tarihleri adayların ajandalarını oluşturmalarını sağladı. Yayınlanan açıklamaya göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren yapılabilecek.