Ankara'da kullanılmayan öğrenci abonman bakiyeleri bir sonraki aya aktarılacak

Türkiye'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime ara verilerek 16 Mart itibari ile okullar tatil edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'de aylık abonman olarak verdiği öğrenci ulaşım kartlarında öğrencilerin hak mahrumiyeti yaşamaması için yeni bir düzenlemeye gitti.

Büyükşehir Belediye Başkanı, öğrencilere sevineceği bir haber vererek yeni dezenlemede abonman kartlarında kullanılmayan bakiyelerin bir sonraki aya devredileceğini duyurdu.

Balkan Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrenciler, Okulların tatil edilmesi nedeniyle indirimli öğrenci abonman kartlarında hak kaybı oluşmaması için Başkent 153 hattımıza bildirmeniz ya da EGO Genel Müdürlüğümüze başvuru yapmanız halinde kullanılmayan bakiyeniz kadar kartlarınıza geri yükleme yapılacaktır” ifadelerini kullandı.