Anne babalar dikkat! Kreşler sıkı tedbirler ile açılıyor

Normalleşme kapsamında alınan kararlar gereği kreşler ve gündüz bakım evleri alınan sıkı tedbirler ile açılıyor. İşte alınan tedbirler

Anne babalar dikkat! Kreşler sıkı tedbirler ile açılıyor
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Korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme için 1 Haziran tarihini bekleyen Türkiye hazırlıklarını tamamladım.

Normalleşme süresinde daha önce okullar ile birlikte kapılarını kapatan kreş ve gündüz bakım evleride 1 haziran tarihinden itibaren açılıyor. 

TEK GRUPTA MAXİMUM 10 ÇOCUK

Açılış izni verilen özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, bir grupta en çok 10 çocuk bulunacak. Özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, hizmete başlamadan önce dezenfekte edilecek.

GİRİŞ VE ÇIKIŞTA ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK

Özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise ;

"Genel Müdürlüğümüze bağlı, özel okul öncesi eğitim kurumları, özel anaokulları ve ana sınıfları 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine başlayacak. Bu kapsamda, kurum binaları, eğitim etkinliği yapılan diğer alanlar, okul bahçesi ile öğrenci servis araçlarında koronavirüs salgınından korunmak için gerekli olan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili tedbirler alınacak." denildi

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 20:09

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