AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı! Kayıtlar nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri belirlenen tarih olan 17 Şubat itibariyle başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için başlayan AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacağı ve kayıt yenileme ücretlerinin ne kadar olduğunu merak eden öğrenciler konuyla ilgili araştırma yapıyorlar. Peki kayıt yenileme işlemi, ders seçimi ve ücretleri ne kadar oldu? Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AÖF Kayıt yenileme işlemleri, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesi sonucu gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri sistemde oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemecekler. Ders seçimi (ekle-sil) işlemi ise AÖF'nin aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ve Kayıt Yenileme linkiyle yapılacak.

Ders seçimlerini gerçekleştirmiş olan adaylar 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini 28 Şubat tarihi mesai bitimine kadar Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kaydı yenilenen adaylar, belirlenen kayıt yenileme tarihleri içerisinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilirler.

AÖF tarafından belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programları için alt limit 220,00 TL olup tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 TL olarak belirlendi. Adaylar ayrıca alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN 28 ŞUBAT

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

- Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

- Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

- Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

- Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

- Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

- Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

- Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

- Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.



2019-2020 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler Güz Dönemi kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir. 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir.