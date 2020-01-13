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AÖF final sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav yeri için giriş belgesi sorgulama

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 eğitim yılı güz dönemi için final sınav giriş belgeleri resmi internet sitesinde yayımlandı. 18 – 19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak olan sınavlar için öğrenciler sorgulama işlemlerini yaparak sınav yerlerini öğrenebilirler.

13 Ocak 2020 Pazartesi 17:53
AÖF final sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav yeri için giriş belgesi sorgulama

Açıköğretim Sistemi içinde bulunan iktisat, işletme ve Açıköğretim fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi final sınavlarına girecek olan yaklaşık 1 milyon öğrenci sınav yrlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyorlardı. AÖF'nin resmi internet sitesinde saat 17.00 itibarıyla sınav yeri giriş belgeleri yayımlanmaya başladı.

18 - 19 Ocak tarihlerinde sınava girecek olan öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini sorgulamak için https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresine giriş yaparak T.C. numarası ve şifre ile sına yerlerini öğrenebilirler.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çafak Çomaklı giriş belgeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz, sınav giriş belgeleriniz Anadolu Mobil uygulamasında saat 16.00 da, web sitesinde17.00 da yayınlanacaktır... Anadolu Mobil uygulamasını indirirseniz cep telefonunuzdan sınava gireceğiniz yeri de görebilirsiniz...Başarılar dilerim ..." ifadelerini kullandı.


 

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