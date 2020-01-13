AÖF final sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav yeri için giriş belgesi sorgulama

Açıköğretim Sistemi içinde bulunan iktisat, işletme ve Açıköğretim fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi final sınavlarına girecek olan yaklaşık 1 milyon öğrenci sınav yrlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyorlardı. AÖF'nin resmi internet sitesinde saat 17.00 itibarıyla sınav yeri giriş belgeleri yayımlanmaya başladı.

18 - 19 Ocak tarihlerinde sınava girecek olan öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini sorgulamak için https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresine giriş yaparak T.C. numarası ve şifre ile sına yerlerini öğrenebilirler.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çafak Çomaklı giriş belgeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz, sınav giriş belgeleriniz Anadolu Mobil uygulamasında saat 16.00 da, web sitesinde17.00 da yayınlanacaktır... Anadolu Mobil uygulamasını indirirseniz cep telefonunuzdan sınava gireceğiniz yeri de görebilirsiniz...Başarılar dilerim ..." ifadelerini kullandı.



