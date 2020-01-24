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AÖF final sınavı sonuçları açıklandı! Sınav sonrası açıklanan harfli notlar ne anlama geliyor?

Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin bekledikleri gün geldi. 2019-2020 Güz Dönemi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. Sınavdan sonra açıklanan harfli notlar ne anlama geliyor merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

24 Ocak 2020 Cuma 17:10
AÖF final sınavı sonuçları açıklandı! Sınav sonrası açıklanan harfli notlar ne anlama geliyor?

Anadolu Üniversitesi'nin örgün eğitim yerine açıktan eğitim almak isteyen öğrenciler için kurulan Açık Öğretim Fakültesi'nin 2019-2020 Güz Dönemi final sınavı sonrasında öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etti. Kurumun 24 Ocak'ta yayınladığı duyuru ile sınav sonuçlarının açıklandığı öğrenilirken, final puanlarıyla birlikte gösterilen harfli notların ne anlama geldiği merak konusu oldu.

SINAV SONUÇLARI BU EKRANDA

Öğrenciler ilgili ekrana ilerleyerek öğrenci numaraları ve öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuçlarını ve harfli notlarını görüntüleyebiliyorlar. Yayınlanan puanlar sonrasında ortaya çıkan harflerin anlamı ise şu şekilde:

84 – 100 AA 4,00 Geçer

 

77 – 83 AB 3,70 Geçer

71 – 76 BA 3,30 Geçer

66 – 70 BB 3,00 Geçer

61 – 65 BC 2,70 Geçer

56 – 60 CB 2,30 Geçer

50 – 55 CC 2,00 Geçer

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya İle Geçer

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya iler Geçer

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya ile Geçer

0 – 32 FF 0,00 Kalır

Son Güncelleme: 24.01.2020 17:10
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