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AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Süre uzatıldı!

AÖF kayıt yenileme işlemleri için kayıt tarihleri uzatıldı. AÖF kayıt yenileme işlemini yapacak olan vatandaşlar AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, gündeme gelmiş olan AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

05 Mart 2020 Perşembe 00:01
AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Süre uzatıldı!

Üniversiteye gitme hakkını kazanamayan vatandaşlar için açıktan okuma fırsatı kazananların eğitim hayatlarına devam edebilmesi için uzaktan eğitimi sağlamış olan Açıköğretim Üniversitesi kayıt yenileme işlemlerinin son gün tarihini uzattığını açıkladı. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün ne zaman? İşte, AÖF kayıt yenileme tarihi...

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF için yapılacak olan kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ile kayıt yenileme bedelinin ödenmesi ile yapılmaktadır. Ders seçiminin yapılmadığı taktirde bankada ödeme bilgileri görüntülenemeyecek ve öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiremeyecek

Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemini yapacak olan öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF tarafınca yapılacak olan ders seçimi işlemini https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/Default.aspx sayfasına girerek Kayıt Otomasyonu bağlantısına tıklayarak kayıt yenileme linkinden yapılacaktır.

AÖF kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek olan öğrenciler için ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında yada dökümü alınan kayıt yenileme bilgi dökümü sayfasında yer alıyor. Bahar dönemi için ders seçimi işlemini gerçekleştirecek olan öğrenciler 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi için, dönem öğretim gideri, dönem öğrenim ücreti ve dönem öğrenci katkı payı ödemelerini kredi kartı, banka bartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden, mobil bankacılık veya intenet bankacılığından onaylatabilirler.

AÖF Kayıt yenileme tarihleri

Bahar dönemi için kayıt yenileme işlemini yapacak olan öğrenciler işlemlerini ilk yapılan duyuruya ilişkin olarak 17 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayıp, 28 Şubat 2020 Cuma günü sona erecekti. Bunun ardından tekrardan AÖF tarafınca yapılan duyuruda kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığı belirtildi. Gelen duyuru sonucunda AÖF kayıt yenileme işlemlerinin 6 Mart saat 23:59 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. 

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:01
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