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AÖF öğrencileri uyardı! Dersler devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı resmi açıklamalar dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmamasını istedi ve Anadolu üniversitesinin derslerinin devam ettiğini söyledi. Sınavlar içinde erteleme yok çözüm üretmeye çalışıyoruz diye ekledi.

28 Mart 2020 Cumartesi 13:50
AÖF öğrencileri uyardı! Dersler devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilere resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemelerini, derslerin online sistem üzerinden devam ettiğini ve öğrencilerin takip etmesi gerektiği söyleyerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Çomaklı, üniversitenin yaptığı açıklamada, toplum sağlığını olumsuz etkileyen koronavirüsle ilgili devletin ilgili kurumlarıyla Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) hızla harekete geçerek gerekli önlemleri zamanında aldığını vurguladı.

YÖK kararıyla bu dönemde eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devam edebilmesi için uzaktan eğitime geçildiğini anımsatan Prof. Dr. Çomaklı, şöyle dedi:

"Anadolu Üniversitesi olarak YÖK'ün kararı doğrultusunda Açıköğretim Sistemimizdeki bir milyonu aşkın öğrencimiz için en doğru kararı almak adına tüm birimlerimizle 'gece gündüz' demeden çalışıyoruz. Ne mutlu ki çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Bir milyonu aşkın öğrencimizin eğitim sürecine ilişkin tüm sorularını en kısa zamanda cevaplandıracağız. Resmi açıklamalar dışında herhangi bir duyuruya itibar etmeyin. Şu anda açıköğretimde dersler devam ediyor. Sınavla ilgili koronavirüsün size engel olamayacağı bir çözüm üretmeye çalışıyoruz."

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Aöf
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