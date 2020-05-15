AÖF online sıvana devam dedi! Dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak

Geçtiğimiz ay koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk kez ara sınavlarını internet üzeriden yapan ve başarılı bir şekilde sonuçlandıran Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim dönem sonu sınavlarınıda yine aynı şekilde yapmaya devam kararı aldı.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 20:54