AÖF online sıvana devam dedi! Dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara sınavları ilk kez online olacak şekilde başarılı bir şekilde yapan Anadolu Üniversitesi dönem sonu sınavlarını da aynı şekilde çevrimiçi olarak uzaktan yapacak.. İşte AÖF dönem sonu sınav tarihleri

AÖF online sıvana devam dedi! Dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak
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Geçtiğimiz ay koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk kez ara sınavlarını internet üzeriden yapan ve başarılı bir şekilde sonuçlandıran Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim dönem sonu sınavlarınıda yine aynı şekilde yapmaya devam kararı aldı.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.

Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 20:54

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