AÖF online sıvana devam dedi! Dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara sınavları ilk kez online olacak şekilde başarılı bir şekilde yapan Anadolu Üniversitesi dönem sonu sınavlarını da aynı şekilde çevrimiçi olarak uzaktan yapacak.. İşte AÖF dönem sonu sınav tarihleri