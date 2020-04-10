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Askeri Öğrenci alımı yapılan MSÜ sınavı ertelendi!

Milli Savunma Üniversitesine askeri öğrenci alımının yapıldığı 2020 MSÜ sınavının korona virüs önlemleri kapsamında ertelendiğini duyuruldu.Peki MSÜ sınavı kaç sorudur? MSÜ süresi ne kadardır? İşte yeni sınav tarihi

10 Nisan 2020 Cuma 15:29
Askeri Öğrenci alımı yapılan MSÜ sınavı ertelendi!

Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada ;

""Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." dedi.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

SÜRE NE KADAR?

Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır.
 

Son Güncelleme: 10.04.2020 15:42
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