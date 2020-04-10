Askeri Öğrenci alımı yapılan MSÜ sınavı ertelendi!

Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada ;
""Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." dedi.
MSÜ SINAVI KAÇ SORU?
SÜRE NE KADAR?
Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır.
Son Güncelleme: 10.04.2020 15:42