ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklanıyor

Çin'de ortaya çıkan DSÖ tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs hastalığı sebebiyle 28 – 29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan ve ülkenin dört bir yanından binlerce öğrencinin katıldığı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA - AÖF bahar dönemi ara sınavları çevrimiçi olacak şekilde 04-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında başarılı bir şekilde yapıldı.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK ?

Eğitimin uzaktan olacak şekilde sürdüren Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA - AÖF) bahar dönemi ara sınav soruları ve cevaplarını erişime açtı kontrol eden öğrenciler itirazlarını üniversiteye yapabilecek ancak sınav sonuçları ile ilgili herhangi bir resmi açıklama ATA AÖF tarafından yapılmadı ancak sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde duyurulması beklenmektedir.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin açıkladığı takvime göre ATA AÖF bahar dönemi final sınavları yine çevrimiçi olacak şekilde 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacak.