ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklanıyor

Çin'de ortaya çıkan DSÖ tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs hastalığı sebebiyle 28 – 29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan ve ülkenin dört bir yanından binlerce öğrencinin katıldığı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA - AÖF bahar dönemi ara sınavları çevrimiçi olacak şekilde 04-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında başarılı bir şekilde yapıldı.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK ?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin açıkladığı takvime göre ATA AÖF bahar dönemi final sınavları yine çevrimiçi olacak şekilde 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacak.