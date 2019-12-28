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ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınava girerken dikkat edilmesi gereken kurallar neler?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Birçok yerde gerçekleşecek olan ATA AÖF sınavına girecek olan öğrenciler heyecan ile sınav sonuçlarını bekliyorlar. ATA AÖF sınavına başvuruda bulunmuş öğrenciler sınava giriş belgesinin nereden temin edeceklerini aynı zamanda bugün ve yarın gerçekleşecek olan ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyorlar. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınava dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:27
ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınava girerken dikkat edilmesi gereken kurallar neler?

ATA AÖF final sınavları bugün ve yarın olmak üzere iki gün içinde tamamlanacak. Ülkemizin 104 sınav yerinde gerçekleşecek olan ATA AÖF sınavı için öğrenciler ter dökecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler bu sorunun yanında '' ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?'' sorusunu aratmaktadır. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF sınavında yanlışlar doğruyu götürecek mi? İşte detaylar...

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin gerçekleştireceği final sınavı için öğrenciler heyecan içinde. Gerçekleşecek olan ATA AÖF sınavı bugün ve yarın olmak üzere iki oturum olarak tamamlanacak. Sınavın bitmesinden sonra öğrenciler büyük bir merak ile sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyecekler. 

ATA AÖF sınav giriş belgesini sorgulamak için tıklayınız.

https://obs.atauni.edu.tr/

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınavları bugün ve yarın olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınav bitiminden sonra öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyecekler. ATA AÖF sınav sonucunun açıklanacağı tarih ile ilgili yetkili yerlerden kesin bir bilgi alınmadı. Sınavın sona ermesinden sonra gerekli yer ve kurumdan sınav sonucunun açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi verileceği düşünülüyor.

Sınava girerken dikkat edilmesi gereken unsurlar neler?

Sınava girmek için sınav giriş belgesi ve kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor aksi taktirde görevliler açısından sınava giriş yapamazsınız.

Resmi iş kıyafeti ile sınava gireceğiniz binaya giriş yapmanız mümkün değil.

Sınavın ilk 20 dakikasından sonra sınava giriş yapamazsınız.

Son Güncelleme: 28.12.2019 17:27
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