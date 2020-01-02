ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınavları 29 Aralık Pazar günü yapıldı. Sınava giren kişiler sonuçlar için bekleyişe geçti. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları Türkiye’nin pek çok bölgesinde aynı saatlerde yapıldı. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Ancak sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

ATA AÖF Sınavında 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürüyor Mu?

ATA AÖF sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Sınava giren kişilerin netleri bu formülle hesaplanmaktadır.

ATA AÖF Sınav Sorularına Nasıl Erişim Sağlanır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav sorularına nasıl ulaşılabileceğini açıkladı. Sınav sorularını bakmak isteyen kişiler aşağıdaki adımları takip edebilir.