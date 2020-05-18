AUZEF vize sınavları için online deneme sınavları erişime açıldı

İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, vize sınavlarıyla ilgili detayları paylaştı. Levent Şahin AUZEF vize sınavları öncesinde deneme sınavlarının erişime açıldığını açıkladı. Levent Şahin’in açıklamasının ardından İstanbul Üniversitesi tarafından da resmi bir duyuru yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nden yapılan açıklamada, vize öncesi online deneme sınavlarının başladığı ifade edildi. AUZEF online deneme sınavları 18 Mayıs saat 11:00 ile 22 Mayıs saat 16:00 arasında erişime açık olacak. Öğrenciler //esinav.istanbul.edu.tr adresinden Aksis Kullanıcı Adı ve Şifresi ile sisteme giriş yaparak deneme sınavlarını yapabilecek.

AUZEF Vize Sınavları Ne Zaman?

AUZEF vize sınavları da deneme sınavı gibi online olarak yapılacak. Vize sınavları 1 Haziran’da başlayacak. İstanbul Üniversitesi sınavlarını online olarak yaparak Koronavirüs riskini en aza indirmek istiyor. AUZEF vize sınavları 1 Haziran’da başlayacak ve 14 Haziran’da son bulacak. Öğrenciler bu tarihler arasında vize sınavlarını yapabilecek.

Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilecek ve sınav 30 dakika sürecek. Sınavların başarı notuna katkısı ise yüzde 25 olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:52