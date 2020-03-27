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Aydın İl MEM 3D yazıcıları korona virüse karşı kullanıyor!

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tasarım ve Beceri Atölyeleri Merkezi, tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden COVID-19 salgın hastalığından korunma için 3D yazıcılar ile yüz koruyucu siperlikli maske üretimine başladı.

27 Mart 2020 Cuma 17:35
Aydın İl MEM 3D yazıcıları korona virüse karşı kullanıyor!

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi Tasarım ve Beceri Atölyeleri Merkezi tarafından, korona virüsle 3D'li mücadele başlattı. Müdürlük tarafından il genelindeki tüm 3D yazıcılar merkezde toplanarak organik polimer malzemeler kullanılarak sağlık çalışanları için siperlikli yüz koruyucu maske üretimi başladı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ilk parti üretimi başarı ile tamamlayan Bilim Akademisi Tasarım ve Beceri Atölyeleri Merkezi'ne ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alıp üretimi tamamlanan yüz koruyucu maskeleri inceledi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekibin hafta sonu dahil 7/24 çalışmalarına devam ettiğini belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, bu sıkıntılı günlerin bir an önce aşılması için el birliği ile çalıştıklarını söyledi.

Aydın'da oluşturulan siperlikli yüz koruyucu maske üretim alanında haftalık 500 adet dezenfekte edilebilir ürün ürettiklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Halk Eğitim Merkezi Bünyesi'nde kurulan ayrı bir ekip ile de koruyucu maske üretimi yaptıklarını söyledi.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden Korona virüsü salgın hastalığı ile mücadele kapsamında ilk olarak deneme üretimi yaptıklarını belirten Okumuş, "Başarılı sonuç aldıktan sonra seri üretime başladık. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bizlere malzeme desteği sağlandı. Şu anda piyasa fiyatının yaklaşık 6'da bir fiyatına üretim yapıyoruz. Sağlık çalışanlarının özellikle hasta karşılama ve muayene sırasında hastalarla solunum temasını önlemede koruyucu kalkan vazifesi gören bu maskeler; insan sağlığına zararsız organik polimer malzemeden üretiliyor" diyerek fedakarca çalışmalarını sürdüren ekibine teşekkür etti.

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