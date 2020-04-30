Bakan açıkladı! İşte '1 Milyon Yazılımcı' projesine talep sayısı

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından hayata geçirilen '1 Milyon Yazılımcı' projesi kapsamında bilişim alanında kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin prroje gösterdiği yoğun ilgi devam ediyor.

Heyecan yaratan projeye başvuru yapan aday sayısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK tarafından açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı açıklamada,

"1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı.Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" dedi.