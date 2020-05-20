Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı eğitimine katılan kişilere ücretsiz 6 GB internet müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan 1 Milyon Yazılımcı programına katılan vatandaşlara her ay 6 GB bedava ek internet kotası uygulanacağı Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK tarafından açıklandı.

Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı eğitimine katılan kişilere ücretsiz 6 GB internet müjdesi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlara BTKAkademi işbirliği ile yazılım alanında eğitimler verilecek. Projede 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim bulunuyor. 

EĞİTİMLER NASIL OLACAK?

Eğitimlere kayıt olan vatandaşlar  https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden sisteme e-devlet bilgileri ile giriş yaparak sistemde yüklü olan derslere kaydolup, takip edebileceklerdir.

HER ÜCRETSİZ 6GB İNTERNET

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşımda bu eğitimlere katılan kişilere BTAKADEMİ platformunda geçerli olacak her ay ücretsiz 6 GB internet kotası verileceğini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın konuyla ilgili söyledikleri şu şekilde ;

"Genç arkadaşımıza 3 küçük müjde vermek istiyorum. İlki, '1 Milyon Yazılımcı' projemize katılan, portalımızdan eğitim alan her bir kullanıcımıza her ay 6 GB'lik bir ek internet kotasını vereceğiz. Bir diğer e-devlet şifresi edinemeyen, yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayan gençlerimiz için yeni bir giriş ekranı geliştirdik. Sonuncusu ise, özellikle eğitimler esnasında kafanıza takılan soruları sormanız ve tecrübelerinden yararlanmak için öğretmenlerimizle canlı oturumlar başlatıyoruz."


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