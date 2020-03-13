Bakan Kasapoğlu'ndan kredi, burs ve yurt ücreti açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında koronavirüse karşı alınan tedbir ve önlemleri duyururken, burs ve yurtlar ile ilgili alınan flaş kararları da açıkladı. Bakan Kasapoğlu, açıklamasında "Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilirler. İsteyenler ise gidebilirler. Burslar ve kredilerde kesinti olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu çıktığı canlı yayında yaptığı açıklamalarda Bilim Kurulu'nun önerileri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararları bildirerek bakanlık olarak yapılan iptalleri de açıkladı. Kasapoğlu, yapılması planlanan 57. Alay yürüyüşünü iptal ettiklerini söyleyerek, "MEB ile gerçekleştirdiğimiz ortak projeleri nisan sonuna kadar erteledik. Gençlik kampları da iptal edilmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası da ileri bir tarihe ertelendi." diye konuştu.

Spoe Bakanı Kasapoğlu, öğrencilere verilen tatil sonrasında burs, kredi ve yurt ücretleri ile ilgilide değerlendirmelerde bulunarak "Yurtlarda kalan öğrencilerimiz isterlerse gidebilecekler. Yurtta kalan öğrencilerimiz bu süreçte 75 günlük izin süresinin dışında sayılacak. Gençlik faaliyetlerimizin çoğunu erteledik. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek." dedi.