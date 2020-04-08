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Bakan Selçuk atanan 20 Bin sözleşmeli öğretmenin göreve başlayacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK geçtiğimiz gün ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin göreve başlayacağı tarihi duyurdu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 22:05
Bakan Selçuk atanan 20 Bin sözleşmeli öğretmenin göreve başlayacağı tarihi açıkladı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 20 bin öğretmenin göreve başlama süreciyle alakalı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştüğünü bildirdi. Karaduman, görüşmenin detaylarını sosyal medyadan paylaştı.

“GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE BELLİ OLACAK”

Karaduman, ataması gerçekleşen öğretmenlerin göreve başlama sürecine ilişkin Bakan Selçuk'un, okulların kapalı olduğu bu sürecin nihayetinde gerçekleşeceğini ifade ettiğini belirtti. Abdülkadir Karaduman'ın görüşmeye ilişkin paylaşımı şöyle:

* MEB Bakanı Sayın Ziya Selçuk ile görüştüm. Ataması gerçekleşen 20 bin Öğretmen arkadaşımızın göreve başlama sürecinin, okulların kapalı olduğu bu sürecin nihayetinde gerçekleşeceğini ifade etti.

* Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi(PİKTES) kapsamında istihdam edilen yaklaşık 4000 öğretmen kardeşimizin ve projenin akıbetinin, AB Türkiye Delegasyonu’yla görüşmeler neticesinde belli olacağını ifade etti.

* Özel Okullardaki öğretmenlerin durumu ile alakalı Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla birlikte çalıştıklarını ifade etti. Sürecin takipçisiyiz. Sonuçları hep beraber bekliyoruz.

Son Güncelleme: 08.04.2020 22:13
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