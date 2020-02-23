Bakan Selçuk duyurdu; Elazığ'da yarın eğitime başlanıyor

Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde telafi eğitimi alan öğrencilerle görüşmek için Elazığ'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Şubat Pazartesi gününden itibaren İl genelinde eğitime tekrar başlanılacağını açıkladı.

İl ve ilçelerde bulunan 11 bin öğrencinin diğer okullara ilişkilendirildiğini ve Pazartesi gününden itibaren okulların eğitime tekrar başlayacağını aktaran Bakan Selçuk, konuşmasında "Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Bu rakama Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’daki okullar da dahildir” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, depremin hemen ardından okulları vatandaşların hizmetine açtıklarını, bugüne kadar okullarda 65 bin 468 kişiye barınma hizmeti sağladıklarını tüm ek binalarda 265 öğrenci ve ailesinin barınmaya devamettiğini kaydeden selçuk, deprem olduğu an itibarıyla oluşturdukları 500 kişilik öğretmen havuzunda görev alan öğretmenlerin vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Deprem gecesi, talimatını verdiğimiz 'psiko-sosyal destek' çalışmaları, hemen ertesi gün bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı arkadaşlarımızın katılımıyla çok büyük kapsamlı çalışmaları hayata geçirdik. Bugüne kadar 11 bin 251 çocuk ve 17 bin 18 yetişkin olmak üzere 28 bin 269 vatandaşımıza psikolojik destek sağlandı, sağlanmaya devam ediyor."

Bakan Ziya Selçuk, Elazığ bölgesinde Hasar Tespit Komisyonunun yaptığı çalışmalar sonucunda il genelinde 33'ü okul binası, 4'ü kurum binası olmak üzere 37 binada ağır ve orta hasar tespit edildiğini hatırlatarak "Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Elazığ'da 33 okul, Malatya'da 32 okul, Adıyaman'da 14 okul, Diyarbakır'da 18 okul ve bir atölye bulunuyor." diye konuştu.

Elazığ'da depremin ardından ara verilen eğitime 24 Şubat'tan itibaren tekrar başlanacağını söyleyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Bu çerçevede velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir. Yeni okul binalarımız hazır hale gelinceye kadar hiçbir öğrencimiz sıkıntı yaşamadan eğitim öğretime devam edecektir. Öğrencimiz yaşadığı bölgeye bağlı olarak en yakın okula ilişkilendirilecektir. Bu çalışmaların tamamı bitti ve hazırız. İl merkezinde boşaltılan 17 okulumuzdaki 9 bin 350 öğrenci, ilçelerimizde boşaltılan 16 okulumuzdaki 2 bin 21 öğrenci olmak üzere toplam 11 bin 371 öğrencimiz bugün itibarıyla en yakın okullarımız ile ilişkilendirilmiştir.

Liseye devam eden öğrencilerimiz için de taşıma imkanı sağlanacaktır. İhtiyaç veya talep duyulması halinde konteyner kentlerin kurulacağı bölgelerde özellikle okul öncesi için konteyner okullar hazırlanacaktır."