betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
322.014
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9082
EURO
6.6031

Bakan Selçuk duyurdu; Elazığ'da yarın eğitime başlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan büyük deprem sonrasında bir süre eğitime ara verilen Elazığ'da yarın okul zillerinin çalarak tekrar başlanacağını duyurdu.

23 Şubat 2020 Pazar 14:29
Bakan Selçuk duyurdu; Elazığ'da yarın eğitime başlanıyor

Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde telafi eğitimi alan öğrencilerle görüşmek için Elazığ'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Şubat Pazartesi gününden itibaren İl genelinde eğitime tekrar başlanılacağını açıkladı.

İl ve ilçelerde bulunan 11 bin öğrencinin diğer okullara ilişkilendirildiğini ve Pazartesi gününden itibaren okulların eğitime tekrar başlayacağını aktaran Bakan Selçuk, konuşmasında  "Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Bu rakama Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’daki okullar da dahildir” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, depremin hemen ardından okulları vatandaşların hizmetine açtıklarını, bugüne kadar okullarda 65 bin 468 kişiye barınma hizmeti sağladıklarını tüm ek binalarda 265 öğrenci ve ailesinin barınmaya devamettiğini kaydeden selçuk, deprem olduğu an itibarıyla oluşturdukları 500 kişilik öğretmen havuzunda görev alan öğretmenlerin vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Deprem gecesi, talimatını verdiğimiz 'psiko-sosyal destek' çalışmaları, hemen ertesi gün bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı arkadaşlarımızın katılımıyla çok büyük kapsamlı çalışmaları hayata geçirdik. Bugüne kadar 11 bin 251 çocuk ve 17 bin 18 yetişkin olmak üzere 28 bin 269 vatandaşımıza psikolojik destek sağlandı, sağlanmaya devam ediyor." 

Bakan Ziya Selçuk, Elazığ bölgesinde Hasar Tespit Komisyonunun yaptığı çalışmalar sonucunda il genelinde 33'ü okul binası, 4'ü kurum binası olmak üzere 37 binada ağır ve orta hasar tespit edildiğini hatırlatarak "Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Elazığ'da 33 okul, Malatya'da 32 okul, Adıyaman'da 14 okul, Diyarbakır'da 18 okul ve bir atölye bulunuyor." diye konuştu.

Elazığ'da depremin ardından ara verilen eğitime 24 Şubat'tan itibaren tekrar başlanacağını söyleyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Bu çerçevede velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir. Yeni okul binalarımız hazır hale gelinceye kadar hiçbir öğrencimiz sıkıntı yaşamadan eğitim öğretime devam edecektir. Öğrencimiz yaşadığı bölgeye bağlı olarak en yakın okula ilişkilendirilecektir. Bu çalışmaların tamamı bitti ve hazırız. İl merkezinde boşaltılan 17 okulumuzdaki 9 bin 350 öğrenci, ilçelerimizde boşaltılan 16 okulumuzdaki 2 bin 21 öğrenci olmak üzere toplam 11 bin 371 öğrencimiz bugün itibarıyla en yakın okullarımız ile ilişkilendirilmiştir.

Liseye devam eden öğrencilerimiz için de taşıma imkanı sağlanacaktır. İhtiyaç veya talep duyulması halinde konteyner kentlerin kurulacağı bölgelerde özellikle okul öncesi için konteyner okullar hazırlanacaktır." 

Anahtar Kelimeler:
ElazığDepremZiya SelçukMebEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencileri üzen haber! Sınıf tekrarı geri geliyor
Öğrencileri üzen haber! Sınıf tekrarı geri geliyor
Sosyal medyada çokça konuşulan Atakan’dan ilk açıklamalar
Sosyal medyada çokça konuşulan Atakan’dan ilk açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bütün okullara uyarı! ''Beyin kanamasına yol açabilir''
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bütün okullara uyarı! ''Beyin kanamasına yol açabilir''
Fransa, yabancı dil derslerini kaldırmaya hazırlanıyor
Fransa, yabancı dil derslerini kaldırmaya hazırlanıyor
Elazığ KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayı için ücret alınmayacak
Elazığ KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayı için ücret alınmayacak
Bakan Selçuk'tan atama bekleyen öğretmenlere müjde! 20 bin ek atama geliyor
Bakan Selçuk'tan atama bekleyen öğretmenlere müjde! 20 bin ek atama geliyor

Popüler Haberler

Akrilik protez tırnak nedir? Akrilik protez tırnak nerede, nasıl yaptırılır?
Devlet kira yardımı nasıl alınır? 2020 Devlet kira yardımı şartları nelerdir, kimlere verilir?
Okullar 24 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
Rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
Günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Pazartesi - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada kavga etmek, dövüşmek görmek görmek ne demektir? Rüyada kavga, dövüş görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada cin görmek görmek ne demektir? Rüyada cin görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada saçının beyazladığını görmek ne demektir? Rüyada saçının beyazladığını görmenin anlamı ve tabiri
MEB Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavı Soru ve Cevapları 23.02.2020
Rüyada akrep görmek ne demektir? Rüyada akrep görmenin anlamı ve tabiri
TikTok hesabı tamamen nasıl kapatılır?
Uğur Pektaş'a ne oldu, sakatlandı mı, elendi mi? Survivor Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu sakatlandı mı?
22 – 23 Şubat 2020 Hafta Sonu Açık Olan İstanbul İlçe İlçe Cumartesi ve Pazar Nöbetçi Noterleri
Sözcü gazetesinin TV kanalı Sözcü TV yayın hayatına ne zaman başlıyor?
Zemheri dizisi fiinal mi yapıyor! Show TV sevilen dizisi Zemheri'den final kararı
Rüyada yumurta görmek ne demektir? Rüyada yumurta görmenin anlamı ve tabiri
Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Zorba oyunu nedir? MEB'den zorba oyunu için okullara uyarı!
The Blacklist 8. sezon ne zaman olacak? The Blacklist 8. sezon yeni sezon olacak mı?
Migros 22 – 24 Şubat 2020 hafta sonu indirimli ürünler listesi
Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi Allan Hakko kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.