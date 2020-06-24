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Bakan Selçuk duyurdu! Yaz tatilinde ilkokul öğrencilerine tatil ve çalışma kitapları gönderilecek

19 Haziran tarihi itibariyle uzaktan eğitimin bitmesiyle başlayan yaz tatilinde de eğitim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tatilde yaklaşık 5 milyon öğrenci için çalışma kitaplarının hazır olduğunu bildirdi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 12:53
Bakan Selçuk duyurdu! Yaz tatilinde ilkokul öğrencilerine tatil ve çalışma kitapları gönderilecek
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Yaşanan pandemi süreci sebebiyle 16 mart tarihinde EBA TV kanalları ve EBA platformu üzeriden başlayan uzaktan eğitim 19 haziran tarihiden itibaren sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğiniz haftalarda yapmış olduğu açıklama ile 19 Haziran tarihinde uzaktan eğitimin bitmesiyle ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Eğitimlerin bitmeceğini.yaz tatilinde de öğrenciler ile bağlantılı bir şekide olacakları belirtilmişti.

EBA TV KANALLARI YAYIN HAYATINA DEVAM EDİYOR


Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta  EBA TV kanalllarının da tatil süresince yayın hayatına devam edeceğini öğrencilerin eksik kaldığı veya anlamadığı konuların tekrar izleyebileceklerini aktarmıştı.

TATİL VE ÇALIŞMA KİTAPLARI HAZIR

Bu kapsamda Bakan Selçuk, İlkokul düzeyindeki öğrenciler için yaklaşık 23 bin okulda eğitim gören 5 milyon öğrenci için tatil ve çalışmaları kitaplarının hazır olduğunu ve en kısa sürede öğrencilere ulaştırılacağını açıkladı.

 


Son Güncelleme: 24.06.2020 12:53
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