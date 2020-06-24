Bakan Selçuk duyurdu! Yaz tatilinde ilkokul öğrencilerine tatil ve çalışma kitapları gönderilecek

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle 16 mart tarihinde EBA TV kanalları ve EBA platformu üzeriden başlayan uzaktan eğitim 19 haziran tarihiden itibaren sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğiniz haftalarda yapmış olduğu açıklama ile 19 Haziran tarihinde uzaktan eğitimin bitmesiyle ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Eğitimlerin bitmeceğini.yaz tatilinde de öğrenciler ile bağlantılı bir şekide olacakları belirtilmişti.

EBA TV KANALLARI YAYIN HAYATINA DEVAM EDİYOR

TATİL VE ÇALIŞMA KİTAPLARI HAZIR

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta EBA TV kanalllarının da tatil süresince yayın hayatına devam edeceğini öğrencilerin eksik kaldığı veya anlamadığı konuların tekrar izleyebileceklerini aktarmıştı.

Bu kapsamda Bakan Selçuk, İlkokul düzeyindeki öğrenciler için yaklaşık 23 bin okulda eğitim gören 5 milyon öğrenci için tatil ve çalışmaları kitaplarının hazır olduğunu ve en kısa sürede öğrencilere ulaştırılacağını açıkladı.