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Bakan Selçuk LGS sınavının kapsamını açıkladı

Okulların 30 Nisan tarihine kadar uzaktan eğitime devam edeceğinin haberinden sonra milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği konu LGS sınavından hangi konulara kadar sorular çıkacak? Bakan selçuk bu soruyu net bir şekilde cevapladı.

26 Mart 2020 Perşembe 19:07
Bakan Selçuk LGS sınavının kapsamını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili önemli bir karar aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında toplanan Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Bilim Kurulu, tüm süreci değerlendirdi ve tavsiye kararları aldı.

MEB, bu tavsiye kararları doğrultusunda LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadarki müfredatta yer alan soruların sorulması kararını verdi.

"LGS SINAV TAKVİMİNDE UZUN GECİKMELERE YOL AÇABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni kararla okulların tatil süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını hatırlattı.

Bu süreçte uzaktan eğitimle öğrencilere destek sağladıklarını vurgulayan Selçuk, bu sene LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek 8. sınıf öğrencilerinin bu sınavla ilgili kaygı düzeylerini en aza düşürmek istediklerini söyledi.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerini iyileştirmek için danışmanlık yapan ve alanında deneyimli akademisyenlerin yer aldığı, ayrıca genel müdürlerin de bulunduğu bir bilimsel kurulun olduğunu belirten Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlık ettiği kurulun tüm süreci değerlendirdiğine işaret etti.

BAKAN SELÇUK, ŞÖYLE KONUŞTU:
"Yüz yüze eğitimi yapılmayan konulardan LGS'de soru sorulmayacağını daha önce açıklamıştım. İkinci dönemde malumunuz bir ay kadar bir süre yüz yüze eğitim imkanı oldu. Ancak şubat ayında Elazığ ve Malatya depremlerinde de o bölgedeki öğrencilerimiz okullara gidemediler. İkinci dönem derslerinin telafisi için gerekli sürenin LGS sınav takviminde uzun gecikmelere yol açabileceği değerlendirildi."

"LGS'Yİ ERTELEMEMİZİ GEREKTİREN BİR DURUM YOK"
LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak."

Son Güncelleme: 26.03.2020 19:13
Anahtar Kelimeler:
LGSBakan Selçuk
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