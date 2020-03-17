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Bakan Selçuk öğrencilerine söz verdi; İlk teneffüs 40 dakika!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda öğrencilerini mutlu edecek bir açıklama yaptı.

17 Mart 2020 Salı 19:47
Bakan Selçuk öğrencilerine söz verdi; İlk teneffüs 40 dakika!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de koronavirüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tatil olan okullar nedeniyle evde kalan öğrencilerini mutlu edecek bir açıklama yaptı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir foroğraf paylaşan Bakan Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk öğrencilerine söz verdi; İlk teneffüs 40 dakika!

Bakan Selçuk, el yazısını kullanarak yazdığı notu paylaşarak öğrencilerini bir nebze de olsun mutlu etmeye çalıştı. Bilindiği üzere koronavirüsü tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi’den itibaren 30 Mart Pazartesi’ye kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını bildirmişti.
 

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Ziya SelçukTwitterMebTeneffüs Sözü
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