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Bakan Selçuk seminerler hakkında açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenleri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk seminerler hakkında bilgi verdi.

16 Haziran 2020 Salı 01:29
Bakan Selçuk seminerler hakkında açıklama yaptı
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Birçok öğretmen tarafından merak edilen sorulardan birisi bu yaz seminerlere katılmaları gerekecek mi sorusuydu. Star TV habere katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilen sorulara yanıt verdi. Online seminerler olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Selçuk,

Öğretmenler için imkanları kolaylaştırmaya çalıştıklarını bu yolda öğretmenler hangi şehirde bulunuyorsa ordan seminere katılabileceklerini bu seminerlerde önümüzdeki yıl için seminerler yapılacağını açıkladı. Böylece seminerlerin okullardan yapılacağı belli oldu.


Son Güncelleme: 16.06.2020 01:29
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