Bakan Selçuk seminerler hakkında açıklama yaptı

Birçok öğretmen tarafından merak edilen sorulardan birisi bu yaz seminerlere katılmaları gerekecek mi sorusuydu. Star TV habere katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilen sorulara yanıt verdi. Online seminerler olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Selçuk,

Öğretmenler için imkanları kolaylaştırmaya çalıştıklarını bu yolda öğretmenler hangi şehirde bulunuyorsa ordan seminere katılabileceklerini bu seminerlerde önümüzdeki yıl için seminerler yapılacağını açıkladı. Böylece seminerlerin okullardan yapılacağı belli oldu.