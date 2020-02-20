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Bakan Selçuk'tan atama bekleyen öğretmenlere müjde! 20 bin ek atama geliyor

Gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atama bekleyen öğretmen adaylarına bir müjde verdi. 20 bin ek atama geleceğini söyleyen Selçuk, EBA sistemi hakkında da bilgiler verdi.

20 Şubat 2020 Perşembe 15:01
Bakan Selçuk'tan atama bekleyen öğretmenlere müjde! 20 bin ek atama geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı pogramda gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) hakkında da önemli detaylara yer verdi.

EBA'nın 2023 vizyonu hedeflerine yönelik yenilenmeler yapıldığını ve 10 Şubat'ta bu yönde bir tanıtım gerçekleştiirldiğini hatırlatan Bakan Selçuk Türkiye'de köyde ya da şehirde, nerede yaşarsa yaşasın herkesin en iyi içerik ve imkana ücretsiz kavuşması gerektiğini, sistemin temelinde ise bu fırsat adaletinin bulunduğunu kaydetti.

Teknolojik gelişmeler ile bugün böyle bir imkanın doğması, zamanın buna imkan vermesi sayesinde bunu yapabildiklerini vurgulayan Selçuk, bunun sadece 11-12. sınıflara değil, öğrencilerin tamamına yönelik olduğunu beliterek  "Yani öğretmen eğitimi açısından da yeni bir dönem başlıyor. Bunu da çok önemsiyorum. Çünkü öğrenci eğitimi kadar öğretmenlere destek de çok önemli. Akıllı öneri sistemi, özellikle akademik destek dediğimiz kısım çok önemli." diye konuştu.

Sosyal medya üzerinde çok konuşulan bir konu olan ek atama beklentisinin yer aldığı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Balan Selçuk, söz konusu atamalarla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar, bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarfediyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek. 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten herkes biliyor, belli dönemleri var yıl içerisinde. Süreç başlatılacak ve bu uygun dönem içerisinde de bu yıl içerisinde tekrar bir 20 bin ek atama daha var. Bugün ilk bahar. Cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım. Bu arada ekonomide özellikle 2019 üçüncü çeyrekten itibaren ortaya çıkan gelişmelerden dolayı -aslında 20 bin ile sınırlıydı- fakat bu iyileşmenin neticesinde 20 bin ek daha geldi ve bu bizi çok mutlu etti. Çünkü öğretmenlerimizin bu konudaki beklentilerini biliyoruz ve bu konuyla ilgili çalışmamız devam ediyor."

Atamalar için yıl içinde iki dönem bulunduğunu, bu dönemi bütün öğretmen adaylarının bildiğini belirten Bakan Selçuk, "Çok uzun zamandır beklenen bir şeydi, müjdeyi burada vermiş olduk." 

Anahtar Kelimeler:
Meböğretmen Atamaları20 Bin Ek Atama
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