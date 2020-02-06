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Bakan Selçuk'tan Pedagojik Formasyon açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen adaylarını çok yakından ilgilendiren pedagojik formasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, pedagojik formasyonun önümüzdeki yıldan itibaren baz alınmayacağını duyurdu.

06 Şubat 2020 Perşembe 13:35
Bakan Selçuk'tan Pedagojik Formasyon açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen adaylarını eğitimlerini tamamladıktan sonra eğitim verebilmeleri adına alınması gereken bir eğitim olan pedagojik formasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önceden yaptığı açıklamada Pedagojik formasyonun önümüzdeki yıldan itibaren kaldırılacapı ve alımlarda bu eğitim belgesinin baz alınmayacağını aktaran Bakan Selçuk, "700 bin civarında atama bekleyen öğretmen var. İhtiyacımız ise 80 bin civarında. Her yıl ortalama 40 bin yeni mezun oluyor. Pedagojik formasyonu bunun için kaldırıyoruz. Hiç kimsenin formasyon alması gerekmiyor. Onu biz hal edeceğiz. Ekonomik imkanlar el verdikçe atama yapacağız.”  açıklamasında bulunmuştu.

AK Parti Grup toplantısına katılan ve burada merak edilen soruları yanıtlayan MEB Bakanı Selçuk Pedagojik formasyon ile ilgili sorulan soruya, "Daha önce duyuru yaptık. Formasyon almayın dedik. Çok net şekilde söylüyorum. Önümüzdeki yıl formasyonu baz almayacağız." yanıtını paylaştı.


 

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