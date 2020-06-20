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Bakan Selçuk:'LGS’yi huzurla tamamladık'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ülke çapında yapılan merkezi sınav olan LGS'nin huzur içinde tamamlandığını açıkladı

20 Haziran 2020 Cumartesi 13:54
Bakan Selçuk:'LGS’yi huzurla tamamladık'
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Korona virüs hastalığının gölgesinde yapılan yaklaşık 1,5 milyon öğrenci ve 400 bin öğretmenin görev aldığı LGS bugün yapıldı.

2 oturum halinde yapılan sınavın huzuru içinde herhangi bir problem yaşanmadan tamamlandı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,bugün yapılan sınavın eğitim camiası ve diğe kurumlar ile işbirliği için tedbirler ile birlikte huzur içinde tamamlandığını söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk soru kitapçıklarının öğrencilere 22 Haziran tarihinden itibaren okullardan dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk bu süreçte öğrenci ve ailelerine teşekkür ettiğini vurguladı.

 


Son Güncelleme: 20.06.2020 13:54
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