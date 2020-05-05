İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
99165
ALTIN
385.578
DOLAR
7.0490
STERLİN
8.7906
EURO
7.6866

Bakan Selçuk:"Okullar 1 Haziran'da açılacak demedik"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk video konferans yoluyla katıldığı programda LGS hakkında ve okulların 1 haziran'da açılacağı tartışmaları hakkında kririk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk okulları 1 haziran tarihinde açılmasıyla ilgili olarak , sadece bu tarihin senaryolar dahilinde olduğunu kesin bir şey olmadığını söyledi.

05 Mayıs 2020 Salı 11:49
Bakan Selçuk:"Okullar 1 Haziran'da açılacak demedik"

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları şu şekilde;

LGS İÇİN NASIL BİR SINAV ÖNGÖRÜLÜYOR? SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından gereken teknik açıklamaları yaptık. Bu konuda bir video da yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor denildiğinde, bu yıl farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınavlara girecek.

"HİÇBİR YERDEN BELGE İSTENİLMEYECEK"

Çocuklarımızın ve velilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu adımı attık. Belgelerin hepsi e-okul'dan alınacak. Hiçbir yerden belge istenilmeyecek. 15 yaş üstündeki çocuklardan kimlik fotoğrafı isteğini de kaldırdık.

"ÇOCUKLARIN NE YAPACAĞINA DAİR SORULAR VAR"

İki oturumdan yapılacak. İki oturum arasında 45 dakika süre var. Bu arada çocukların ne yapacağına dair sorular var. Öğretmenlerin nezaretinde çocukların bahçelere sosyal mesafeye uyarak çıkmaları taraftarıyız. Velilerimiz okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN AİLELERE ÇAĞRI

Okulların bahçesinde velilerin hiçbir şekilde beklemesini istemiyoruz. Sosyal mesafe kuralları önemli. Sosyal mesafe şartı, maske, dezenfektan gibi konularda adım attık. İhtiyaç olan malzemeler sınıfta olacak. Rehber öğretmenlerimiz daha aktif bir şekilde rol alacak. Çocuklarımız ve velilerimizin ihtiyaçlarına destek olacaklar.

"DÜNYAYA DA BAKIYORUZ VE SENARYOLARI ÇALIŞIYORUZ"

Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz. Dünyaya da bakıyoruz. Senaryoları çalışıyoruz. Çocuklarımız ne şekilde otururlarsa daha sağlıklı olur planları yaptık. Ama Bilim Kurulu ile paylaşıp önerilerini önümüzdeki günlerde alacağız. Ücretsiz maske dağıtımı yapacağız, ücretsiz dezenfektan gibi hijyen malzemeleri olacak. Sınıfın metrekaresine göre kaç öğrenci uygun olur, Bilim Kurulu ile yapılacak toplantının ardından karar verilecek.

"ÜNİVERSİTEYE GEÇMESİNİ ENGELLEMEYECEK"

Üniversiteye geçen çocuklarımızın sorumlu geçtiği bir ders varsa, onun üniversiteye geçmesini engellemeyecek şekilde o sorumluluk sınavını biz yapacağız. Bir engel olmayacak. Biz çocuklarımızın kazandıkları bölüme gitme fırsatını sağlayacağız.

YKS TARİHİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLERE FLAŞ YANIT

Konular yarı yarıya azaldı. Birinci dönemden sorumlular. Soru çözümlerine bakabilirler, derslerini izleyebilirler. İlk dönemin konularını gözden geçirmelerinde fayda var. Konuları pekiştirmek için fırsatları var. 12'ler ve 8'ler, ikinci dönem evde çalışalım, yolda vakit kaybetmeyelim, devam zorunluluğu olmasın istiyorlardı. Bu talep oluşmuş oldu. Biz çocuklarımızın yanındayız, destek sağladığımızı bilmelerini isterim.

BAKAN SELÇIK'TAN 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bunu birçok kez açıkladık aslında. 10 kere 20 kere daha açıklarız. Bu öğretmenlerimizin atamasının tamamlanması için bir okullarının, öğrencilerinin olması gerekiyor. Okullar açık değilken, göreve başlatmak için fiilen ve fiziken bir engel var. Okullar açıldığında atama süreçleri tamamlanmış olacak. Hak kaybı olmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1 Haziran'da okullar açılacak gibi bir ifademiz yok. Okullar 1 Haziran'da açılırsa ne yapacağız, bu senaryodan bahsettik. Bu senaryoda 1 Haziran da vardı. Bizim dinamik bir sürecimiz var. Her gün her hafta değişen bir sürecimiz var. Bilim Kurulu, dünyadaki gidişat, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri ele alınarak gidişat belirleniyor. 1 Haziran'da sağlık açısından okulların açılması sorun değildir, denilirse buna hazırız. Kademeli açılsın denilirse buna da hazırız. Bilim Kurulu'ndan başka bir görüş gelirse buna da hazırız. 1 Haziran'da açılacak gibi bir değerlendirme yanlış anlaşılmasın.

BAKAN ZİYA SELÇUK: TÜM SENARYOLAR MASAMIZDA

Belli sınıflarda sınıfın yarısının gelmesi, okul öncesinin önden açılması gibi birçok senaryo var elimizde. Biz çocuklarımızın en sağlıklı, en risksiz şekilde nasıl eğitim alacağını Bilim Kurulu ile ortaya koyacağız. Tüm senaryolar masamızda var.

"ÇALIŞAN ANNE BABALARDAN DOLAYI OKUL ÖNCESİ ÖNCELİKLİ KONULARDAN"

Öncelikleri belirleyen şeyler sağlık koşulları. Çalışan anne, babalar çocuklarını göndermek ya da göndermek istemeyebilir. Ama onlara bir imkanın yaratılması öncelikli bir konu. Zorlama söz konusu olmaz. Bir takım imkanlar oluşturmak bizim için önemli. Korona sonrası alınması gereken önlemler nelerdir? Hangi yaş grubuna nasıl psiko-sosyal destek sağlanmalı? Bunlar üzerinde çalışıyoruz.

.

Anahtar Kelimeler:
Okullar Ne Zaman AçılacakOkullar 1 Haziranda Açılacak Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan açıkladı! İşte LGS'de görevlendirilecek öğretmen sayısı
Bakan açıkladı! İşte LGS'de görevlendirilecek öğretmen sayısı
YÖK müjdeyi verdi! TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
YÖK müjdeyi verdi! TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
LGS ve YKS sınav tarihi belli oldu
LGS ve YKS sınav tarihi belli oldu
MEB'den yeni içerik! Psikoeğitsel destek kitabı yayında
MEB'den yeni içerik! Psikoeğitsel destek kitabı yayında
Bu sene sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı? Bakan selçuk açıkladı!
Bu sene sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı? Bakan selçuk açıkladı!
Eba Tv kanallarında bir yenilik daha! Ünlü isimlerden masal etkinliği
Eba Tv kanallarında bir yenilik daha! Ünlü isimlerden masal etkinliği

Popüler Haberler

2020 ÖTV araba nasıl alınır? ÖTV Vergisi ödemeden araç almak için yapmanız gerekenler
Ziraat Bankası tavuk çiftliği kredisi şartları ve istenen evraklar
Bakan nasıl olunur? Bakanlar ne iş yapar? Bakan olmak için şartlar nelerdir?
Bim 8 Mayıs – 15 Mayıs 2020 Cuma indirimli aktüel ürünler listesi
Fındık fiyatları ne kadar? 5 Mayıs 2020 Salı Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
1.000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Sosyal yardım sonuçları sorgulama
Survivor 2020 67. Bölümü tanıtım fragmanı 5 Mayıs Salı
2020 Pasaport harcı ödemeleri ne kadar oldu?
Halıdan kahve ve çay lekesi en kolay nasıl çıkar?
İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
Banka tüketici ihtiyaç, araç, konut kredisi faizleri düşecek mi?
Askere giderken yapılması gerekenler, yanınıza almanız gereken eşyalar ve silüs işlemleri
Koronavirüs pik yapacak mı, ne zaman pik yapacak?
SGK çağrı merkezi iletişim ve telefon numarası 4A 4B 4C 4D Emeklilik Prim ve bağkur işlemleri danışma numarası
Berber, kuaförler, AVM'ler , güzellik merkezleri ve diğer işletmeler ne zaman açılacak?
Yemin dizisi Pelin kimdir? Gerçek adı nedir? Bengü Gürses hakkında bilgiler
Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? E-devlet askerlik yeri ve gidiş tarihi sorgulama
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor? TRT 1 İncir Ağacı dizisi bitti mi, devam edecek mi?
iOS 13.5 Beta ile virüs takibi ve maske değişikliği özellikleri
Haluk Levent Ahbap Derneği yardım talebi iletişim ve başvuru
Vakıfbank 1000 – 10000 TL Temel destek ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.