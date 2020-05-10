Bakan Selçuk:"Okullar illere göre kısım kısım açılabilir"

Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesinden sona milli eğitim bakanlığı tarafıdan başlatılan uzaktan eğitim 31 mayıs 2020 tarihinde sona eriyor. Eğitim camiası tarafından merak edilen konulardan bir taneside 1 Haziran tarihinde okullar açılacak mı ? illere göre kısım kısım okulların açılması düşünülüyor mu ? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı programda gündeme dair açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz.

Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.

Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 12:08