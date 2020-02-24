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Bakan Soylu, Başkale'de deprem nedeniyle eğitime 15 gün ara verildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesi kırsal mahallerinde meydana helen depremden dolayı hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ve bu sebepten dolayıda bölgede eğitime 15 gün ara verildiğini açıkladı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 15:08
Bakan Soylu, Başkale'de deprem nedeniyle eğitime 15 gün ara verildiğini açıkladı

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem de sınıra yakın bölgelerde büyük hasarlar meydana gelmiş ve Van'ın Başkale ilçesinde bazı kırsal alanlarla evler yıkılmıştı. Bölgede bulunan ekipler arama kurtarma çalışmaları için yoğun çaba harvamış ve 9 vatandaş enkazın altından hayatını kaybetmiş olarak çıkarılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise incelemelerde bulunmak içşn bölgeye gelmiş ve depremde hasar gören eğitim kurumlarının tespit edilebilmesini sağlamak amacıyla bölgede çalışmalar başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucu önemli bilgiler aktaran Bakan Soylu, eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla bölgede eğitim öğretime ara verilmesi kararı alındığını ve hasar tespit çalışmalarının devam edebilmesi için de 15 gün süre ile eğitime ara verildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, beraberindeki yetkililerle depremden dolayı nedeniyle hasar gören İran sınırındaki mahallelerde incelemelerde bulundu. Gelenler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, devletin bütün yetkililerinin; AFAD'ın, Kızılay'ın, sivil toplum kuruluşlarının bölgede olduğunu kendilerine iletti ve Devlet'in her daim yanlarında olacağını belirtti.

Bölgede bulunan tün mahallelerde hasar tespit çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Soylu, konuşmasında "Bir taraftan jandarmamız, askerlerimiz, AFAD'ımız çadırları kuruyor, bir taraftan da sobalar dağıtılıyor. Bütün bunlarla birlikte hayvanlar önemli burada. Hayvancılığın yapıldığı köyler. Onların her biri için bir çadır almak bizim için başlı başına önemli bir iş. Onların hepsi tespit edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Ne kadar telef olan hayvan varsa hepsi giderilecek. Bugün Tarım ve Orman Bakanımız da gelecek. O da gerekli tespitler, alınacak tedbirler ve değerlendirmelerle ilgili burada bulunacak." ifadelerini kullandı.

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DepremTatilVanOkulBaşkale
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