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Bakan Varank duyurdu! Koronavirüsle mücadeleye yeni araştırmacılar alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, koronavirüsle mücadelede virüse karşı geliştirilecek aşı ve ilaç da dahil olmak üzere Ar-Ge projelerinde bulunmak isteyenlere TÜBİTAK'ın burs programı başlattığını duyurdu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:52
Bakan Varank duyurdu! Koronavirüsle mücadeleye yeni araştırmacılar alınacak

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile mücadelede aşı ve ilaç da dahil olmak üzere yeni araştırmacıların alınacağını duyuruan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bununla ilgili TÜBİTAK'ın bir burs programı başlattığını açıkladı.

TÜBİTAK bünyesinde koronavirüse karşı çalışmak isteyenlere yönelik başlatılan burs programına ise lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar burs programına başvurabileceğini belirten Bakan Varank, konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Bakan Mustafa Varank, yayınladığı mesajında ise, "Kovid-19 ile mücadelede Ar-Ge çalışmalarının önemine değinerek, "Koronavirüse odaklanan başta aşı ve ilaç geliştirme olmak üzere kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılara burs vereceğiz. Bu mücadelede bize omuz verecek lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıları destekleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz hafta "KOVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda sanal ortamda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Konferansı'na katılan Teknoloji Bakanı Varank, toplantı sonrası çalışmaların tamamölandı ve projeye başlama kararı verdiklerini dile getirerek "Koronavirüs tehdidi daha Çin sınırlarındayken, aşı ve ilaç konularında çalışan bilim insanlarımızla bir araya gelerek kabiliyetleri tek bir amaca yönlendirmek istedik. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde aşı ve ilaç geliştirme alanlarında 15 projeyi başlattık. Geçtiğimiz hafta sanal ortamda düzenlediğimiz konferansta, bu projelerin detayları kamuoyuyla ve akademi dünyasıyla paylaşıldı" diye konuştu.

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