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Bakan Ziya Selçuk; Okulların açıklaması ertelenebilir, bizim hazırlıklarımız tamam!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda okulların açılmasıyla ilgili erteleme kararının çıkabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, durumla ilgili hazırlıkların tamamlandığını ve eğitim sisteminde hiç bir eksiklik olmadığını da belirtti

21 Mart 2020 Cumartesi 16:00
Bakan Ziya Selçuk; Okulların açıklaması ertelenebilir, bizim hazırlıklarımız tamam!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye genelinde ve eğitim sisteminde alınan koronavirüs tedbirleri ile ilgili önemli bilgiler verdi. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimde yapılan değişiklik ve planlamalarla ilgili açıklamalara yapan Bakan Selçuk, okulların açıklamsında çıkabilecek ertelenme kararı ile ilgili de konuştu.

Bakan Ziya Selçuk konuşmasında, okulların açılma süresinin gecikmesiyle eğitimde he hangi bir eksikliklerinin olmadığına dikakt çekerek, "Yarın denilse yarın başlarız ancak bu tamamen sağlıkla ilgili bir durum. Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz, bu hafta tekrar görüşeceğiz ve gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Okullar hiç açılmasa da ona dair planımız var. Elimizde bitmiş bir paket var. Her türlü ihtimali düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ders telafileri ile ilgili de bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten Bakan Selçuk, "Önce fiziksel ve ruhsal konuda çocuklarımızın sağlığını korumak istiyoruz, eğitimde telafiyi her şekilde tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Burada uzaktan eğitim tümüyle yeterlidir demiyoruz tabii. Öğrencilerimiz sadece yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sınava girecekler." diyerek sınavların ertelenmesi kararına sıcak bakmadığını ve sınavların günü koşulalrına göre tekrar şekillendirebileceklerini kaydetti.

Uzaktan eğitim sistemiyle ilgili merak edilenleri de yanıtlayan Bakan Ziya Selçuk, "Bizim uzaktan eğitim dediğimiz şey televizyon içeriği. İnternet uygulamaları ikinci planda. Pazartesi günü bazı küçük sorunlar oluşabilir ancak salı gününden itibaren giderilmeye çalışılacaktır. Ders saatlerini daha önce ilan etmiştik. Bu dersler 20'şer dakika olacak çünkü evin içerisinde 40 dakika oturmak pek mümkün olmaz. Veliler soruyor "Bu yeterli mi?" diye, tabii ki yeterli değil ancak yapacağımız telafi çalışmaları ile eksikler tamamlanacak." dedi.

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