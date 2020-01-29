Bakanlık açıkladı! Deprem bölgesinde yarıyıl tatili uzatıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde ki depremin ardından enkaz kaldırma çalışmalarını sona erdiği fakat iyileştirme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ortak bir basın toplantısı düzenledileri Elazoğ koordanisayon merkezinde düzenlenen basın tplantısında ise İçişleri Bakanı Soylu, bölgede eğitimin yeniden başlaması için yeni bir tarih belirlediklerini ve yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Elazığ'ın bütün okullarında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okulların 10 Şubat tarihinde açılacağını kaydeden Bakan Soylu, daha önce sınavu ertelenen Elazığ Fırat Üniversitesi'nin de 17 Şubat tarihinde eğitime başlanacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, deprem nedeniyle ağır hasar alan 10 okulun da yıkılmasına karar verildiğini söylediği açıklamasında, Bölgedeki son durum ile ilgili şöyle konuştu:

"Kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olayı olmadı. Tüm güvenlik görevlilerimize, kolluk kuvvetlerimize asayişi temin ettikleri, vatandaşımızın el birliği içinde asayişin oluşmasında katkısı olduğu için teşekkür ederim. Hem yıkılan binalar hem bizim yıktıklarımızla ilgili ödemeler başlayacak demiştik. Dün itibariyle ödemeleri başlattık, bankalar gece 12’ye kadar açık.

Dün akşam arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahanın durumunu da görüyoruz. Çünkü bir tarafta evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. Çocuklarımız depremden en çok etkilenenler. Psikososyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için hem öğretmenlerin gelişi hem de deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’yı terk edip, başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var. Dışardan gelecek öğretmenlerimiz var. Ortaya koyduğumuz sonuç, Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile de değerlendirdik, ve sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. 3 Şubat’ta Elazığ’ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat’a, aynı zamanda Malatya’da 3 Şubat’ta açılacak okulların Doğanyol, Pötürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak."