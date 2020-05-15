Bakanlık harekete geçti! Öğretmenlere kariyer yolu açılıyor

Sayıları 1 milyona yaklaşan eğitim camiasının en önemli aktörleri olan öğretmenler ile ilgili önemli açıklamalar geldi. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu,uzun süredi gündemde olan görevde yükselme ve atama-yer değiştirme yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Yapılan bu değişiklik ile birlikte hem öğretmenlerin yer değişikliği işlemlerinde yaşanan problemler azalacak hemde öğretmenlere kariyer yolu açılmış olacak.Aydoğdunun açıklamalarına göre öğretmenler gerekli şartları sağladıklarında İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü olabilecekler.

Görevde yükselme yönetmeliği ile ilgili konuşan genel müdür Aydoğdu, "Okul müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve şube müdürlüğü görevine atamalar sınavla gerçekleştirildiği için kariyer basamaklarını çıkarken sınavla atanılan/görevlendirilen okul müdür yardımcısı, okul müdürü ve şube müdürü ana arterler olacaktır. Bundan sonra da unvanlar arası geçişte, kendi birikimine güvenen öğretmenlerimiz yukarıya doğru kariyerlerine devam edebilecektir." diye konuştu.

Yönetmeliğin bir yandan alandaki öğretmen ve yöneticiler diğer yandan da akademisyenlerin katılımıyla tüm paydaşların görüşleri alınarak hazırlandığını vurgulayan Aydoğdu, düzenlemenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un göreve geldiği günden bu yana üzerinde vurgu yaptığı liyakat ve kariyer esasına göre yapıldığının altını çizdi.

Aydoğdu, "Öğretmenler artık gerekli yeterlikleri sağladıktan sonra şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, il müdür yardımcısı, il milli eğitim müdürü olabilecek." ifadesini kullandı.

HİZMET PUANLAR KAPSAMI GENİŞLİYOR

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile de açıklamalarda bulunan Aydoğdu ,"Mesleğe yeni giren ancak kendini yetiştirmiş olan genç bir öğretmenin ancak yıllar geçtikçe hizmet puanı yükselebiliyordu. Yayımlanmasını beklediğimiz atama yönetmeliğindeki değişiklikle öğretmenlerin kendini yetiştirmek için yaptıklarının, eğitim öğretime sunduğu katma değerin de hizmet puanına eklenmesini sağladık. Artık lisansüstü eğitim, ikinci lisans eğitimi, ulusal ve uluslararası projeler, TÜBİTAK projeleri, hakemli dergilerdeki makaleler, eTwinning projelerindeki çalışmalar, ulusal ve uluslararası yarışmalarda alınan dereceler de hizmet puanına eklenecek." dedi

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 20:21