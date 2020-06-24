Başvurular tamamlandı! MEB sözleşmeli öğretmen alımı taban puanlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için atama süreci 1 Haziran tarihinde başlamıştı. İlk olarak bakanlığın belirlediği 60 branşa yapılacak toplam 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için bir çok öğretmen adayı 1 - 12 Haziran tarihileri arasında ön başvurularını yapmıştı.

Öğretmen adaylarının geçtiğimiz gün sözlü sınava girecek merkezlerinde belli olmasıyla birlikte 6 - 25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınavlar yapılacak ve bu mülakat sonrasında oluşacak toplam puan ile birlikte atama süreci 1 eylül tarihinde tamamlanacak.

İŞTE HAZİRAN DÖNEMİ 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TABAN PUANLARI

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuruların yapılması ile birlikte sözlü sınav bilgileri sonucu oluşan branş bazında taban puanları açıkladı.