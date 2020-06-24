Başvurular tamamlandı! MEB sözleşmeli öğretmen alımı taban puanlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için atama süreci 1 Haziran tarihinde başlamıştı. İlk olarak bakanlığın belirlediği 60 branşa yapılacak toplam 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için bir çok öğretmen adayı 1 - 12 Haziran tarihileri arasında ön başvurularını yapmıştı.
Öğretmen adaylarının geçtiğimiz gün sözlü sınava girecek merkezlerinde belli olmasıyla birlikte 6 - 25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınavlar yapılacak ve bu mülakat sonrasında oluşacak toplam puan ile birlikte atama süreci 1 eylül tarihinde tamamlanacak.
İŞTE HAZİRAN DÖNEMİ 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TABAN PUANLARI
Son Güncelleme: 24.06.2020 17:14