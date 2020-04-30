Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?

Belediyeler lise ve üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bu burslar belediyelerin sosyal yardım müdürlükleri tarafından verilmektedir. Öğrenciler ikamet ettikleri bölgenin belediyesine giderek burs başvurusunda bulunabilir.

Belediyeler üniversite öğrencilerine de burs veriyor ancak bu birçok kişi tarafından bilinmiyor. Birçok belediye üniversite öğrencilerine de burs vermektedir.

Belediye bursu nedir?

Belediye bursu yardıma muhtaç öğrencilere verilen destektir. Bu yardım anayasanın 2102 sayılı kanununda ilkokuldan yükseköğretime kadar tüm öğrencilere burs verebilir şeklinde geçer. Verilen bu ödemelerle öğrencilerin kitap, defter veya diğer ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmaktadır.

Daha önceden belediyeler üniversite öğrencilerine burs veremiyordu. Ancak değişen sistem sonrası belediyelerin burs vermesinin önü açıldı. Belediyelerden burs almada tek şart alınan bursun KYK’ya bildirilmesidir. Belediye bursları üç ayda bir verilmektedir.

Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir?

25 yaşından küçük olmak (gün alanlar sayılmıyor)

Çalışmıyor olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duyulduğunun kanıtlanması

Başka bir yerden burs almıyor olmak

Adli sicil kaydının temiz olması

Bu şartların yanı sıra burs alacak öğrencinin not ortalamasının 4 üzerinden 2.5 olması gerekmektedir.

Belediye bursuna kimler başvuru yapamaz?

Özel üniversite (vakıf üniversitesi) öğrencileri

Uzaktan öğrenim alan ve açık öğretim öğrencileri

Ücretli bir öğrenci değişim programından faydalananlar

Türkiye vatandaşı olmayanlar

Burs şartlarına uymayan tüm öğrenciler

Bu kişilerin yanı sıra belediye bursları sınırlı sayıda verilir ve her başvuru yapana verilmez.

Belediye bursu başvuru belgeleri nelerdir?

Belediye bursuna başvuru yapılırken sizden;

Başvuru dilekçesi,

Öğrenci belgesi,

Kimlik kartının kendisi ve fotokopisi,

Yoksulluk belgesi istenecektir.

Belediye bursu ne kadar?

Belediye burslarında kimlere öncelik tanınır?

Kız çocukları (Belediyeden belediyeye değişir.)

Ebeveynleri vefat etmiş olanlar

Okuyan kardeş sayısı fazla olanlar

Yoksulluk belgesi alabilen kişiler

İBB bursu başvuru belgeleri nelerdir?

Her belediye farklı miktarda burs vermektedir. Ancak üniversite öğrencilerine verilen burslar 200 TL ile 500 TL arasında değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için bulunduğunuz belediyenin intenet sitesine girerek tutarı öğrenebilirsiniz.

Öğrencilere burs veren belediyelerden biri de İBB’dir. İBB öğrenci bursuna başvuru yapacaklardan aşağıdaki belgeleri istemektedir.

Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi

Öğrenci belgesi ve not dökümü

Kimlik kartı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Ailenin maddi durumunu gösteren bir belge

Kardeşlerin öğrenim durumu

Kendisine ya da herhangi bir aile bireyine ait engelli raporu

İkametgah belgesi

KYK bursu alınmadığına dair bir belge

Özel bir kurumdan burs alınmadığını söyleyen bir dilekçe

Gelir belgesi

İBB bursu ne kadar?

İBB öğrencilere üç ayda bir olmak üzere toplam 3200 TL burs vermektedir. Burs ilk olarak Aralık ayında 1.200 TL olarak verilir, daha sonra Ocak ayında 1.000 TL ve Mayıs ayında 1.000 TL olarak verilir.

Belediye bursu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Belediye bursu sorgulama işlemleri genel olarak belediyelerin resmi intenet sitelerinden yapılır. Bunun yanı sıra belediye binalarına giderek burs başvurusu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Başvuru sonuçları kişinin telefonun mesaj olarak veya direk görevlilerin araması sonucu iletilir.

Devlet bursu nedir?

Devlet bursu Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve yalnızca üniversite ve lise öğrencilerine verilen bursları kapsar. Bu burslar her ay düzenli olarak öğrencilere verilir be devlet bursuna KYK resmi intenet sitesinden belirlenen tarihte başvuru yapılır.

Devlet bursuna nasıl başvurulur?

Devlet bursu yani KYK bursları yaz aylarında her sene tekrarlanır. Bu burslara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kygm.gsb.gov.tr/

Üniversite sınavlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs başvurularını başlatır. Bu burslar her ay düzenli olarak hesaplara yatar. Şuan üniversite öğrencilerine verilen aylık burs miktarı 550 TL’dir.

Başvuru sonuçları 1 ay içinde açıklanır ve ilk burslar Aralık ayı sonunda hesaplara yatmaya başlar.

Kimler devlet bursu alabilir?