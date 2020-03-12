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Beştepe zirvesi sona erdi! Okullar 16 Mart'ta tatile gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan zirve sona erdi Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları açıklarken okulların 16 Mart tarihinde tatil edileceğini açıkladı.

12 Mart 2020 Perşembe 19:18
Beştepe zirvesi sona erdi! Okullar 16 Mart'ta tatile gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de düzenen koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlere ilişkin yapılan toplantı sonrası alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu.

Salgınd dolayısı ile özellikle öğrenci ve velilerin merakla beklediği tatil ile ilgili alınan kararı açıklaya Sözcü İbrahim Kalın, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve bundan sonra alınacak tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Uzmanların tavsiyeleri ve ilgili birimlerin tavsiyeleri ile bu tedbirler kararlı bir şekilde uygulandı. Alınan tedbirleri kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız paniğe kapılmasın. İlk orta ve lise okulları 16 mart’tan itibaren 1 hafta tatil edilecek. Uzaktan eğitim olacaktır. Üniversitelerimizle ilgili 16 mart tarihinden itibaren üniversitelerimiz 3 hafta tatil edilecektir."

Detaylar birazdan....

Son Güncelleme: 12.03.2020 19:21
Anahtar Kelimeler:
BeştepeKoronavirüsüTedbirZirveEğitim Tatili16 Mart
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