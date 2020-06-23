İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115339
ALTIN
389.413
DOLAR
6.8480
STERLİN
8.5780
EURO
7.7519
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan YKS açıklaması

Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak son günlerde YKS sonrası büyük kayıplar yaşanacağı tartışmalarına açıklık getirdi. Kara, bulaşı riskinin olmadığını ve gençlerin yalnızca sınava odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

23 Haziran 2020 Salı 23:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan YKS açıklaması
Takip Et:

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, son günlerde YKS ile ilgili ortaya çıkan tartışmaları CNN Türk’e gerçekleştirdiği bağlantıda değerlendirdi. Kara yaptığı açıklamada, ‘’Bizim çocuklarımızın arasında can kaybı olmasının imkanı yok’’ dedi.

‘’Böyle bir kaybın olmasını beklemiyoruz’’


CNN Türk ekranlarında konuşan Prof. Dr. Ateş Kara YKS ile ilgili şu ifadeleri kullandı

‘’Çocuklar geleceklerini belirleyecek bir sınava giriyor. Bizim bu konudaki önceliğimiz onların sınava huzurla girmesini sağlamak olmalı. Ben böyle rakamlarla kayıp konuşulmasını doğru bulmuyorum. Çocuklardan tek isteğim sınava konsantre olsunlar.’’ dedi.

Kara açıklamasında ayrıca, Türkiye’de bulaştırıcılığın 1’in altına düştüğü ve sınava girecek gençlerin yaş aralığı düşünüldüğünde bulaşma riskinin çok az hatta hiç olmadığını dile getirdi.


Son Güncelleme: 24.06.2020 00:39
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görev tercih ekranı açıldı
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görev tercih ekranı açıldı
MEB 2020 LGS takvimini yayımladı
MEB 2020 LGS takvimini yayımladı
Sözleşmeli öğretmen alımları için mülakat yerleri belli oldu
Sözleşmeli öğretmen alımları için mülakat yerleri belli oldu
Veliler öğrencilere alkışlarla destek oldu
Veliler öğrencilere alkışlarla destek oldu
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Bakan Selçuk:'LGS’yi huzurla tamamladık'
Bakan Selçuk:'LGS’yi huzurla tamamladık'

Popüler Haberler

Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Netflix en iyi 30 animasyon filmi İMBD sıralaması
THY ve Pegasus yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak?
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Yeme içme ve restoranlarda hangi önlemler uygulanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.