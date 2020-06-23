Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan YKS açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, son günlerde YKS ile ilgili ortaya çıkan tartışmaları CNN Türk’e gerçekleştirdiği bağlantıda değerlendirdi. Kara yaptığı açıklamada, ‘’Bizim çocuklarımızın arasında can kaybı olmasının imkanı yok’’ dedi.

‘’Böyle bir kaybın olmasını beklemiyoruz’’

CNN Türk ekranlarında konuşan Prof. Dr. Ateş Kara YKS ile ilgili şu ifadeleri kullandı

‘’Çocuklar geleceklerini belirleyecek bir sınava giriyor. Bizim bu konudaki önceliğimiz onların sınava huzurla girmesini sağlamak olmalı. Ben böyle rakamlarla kayıp konuşulmasını doğru bulmuyorum. Çocuklardan tek isteğim sınava konsantre olsunlar.’’ dedi.

Kara açıklamasında ayrıca, Türkiye’de bulaştırıcılığın 1’in altına düştüğü ve sınava girecek gençlerin yaş aralığı düşünüldüğünde bulaşma riskinin çok az hatta hiç olmadığını dile getirdi.