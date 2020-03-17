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Bilim kurulu üyesinden açıklama ; "Okulların tatil süresi uzayabilir"

Ülkemizde koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için milli eğitim bakanlığı 1 hafta tatil 1 hafta uzaktan eğitim olmak üzere okulların kapılarını öğrencilere 2 hafta süreyle kapattı. Bugün bilim kurulu üyesinden "okulların kapalı kalma süresi uzayabilir" açıklaması geldi. Peki okulların tatil uzar mı ? detaylar haberimizde

17 Mart 2020 Salı 12:09
Bilim kurulu üyesinden açıklama ; "Okulların tatil süresi uzayabilir"

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için milli eğitim bakanlığı 1 hafta ara tatil ve 1 hafta uzaktan eğitim olmak üzere toplam 2 hafta boyunca okulları tatil  etmişti.

konuyla ilgili bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı.

"OKULLARIN TATİL EDİLMESİ BÜYÜK ETKEN"
Prof. Dr. Kara, virüsün yayılımının hava sıcaklığı, nem oranı, insanların iç içe kalmaları gibi pek çok faktöre bağlı olduğunu bildirdi.

Kara, okulların kapalı kalmasının yayılmanın önlenmesinde büyük etken olduğunu ifade ederek, "Enfeksiyon görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız enfeksiyondaki azalma en iyi ihtimalle yüzde 15'te kalıyor. Yani 100 vaka görecekseniz 85 görüyorsunuz. Ama enfeksiyon daha görülmeden okulları kapatabilirseniz, bu etki minimum yüzde 45 oluyor. Yani 100 vaka yerine en fazla 55 görüyorsunuz, hatta 40'a kadar düşüyor. Bu nedenle Türkiye, önlemleri diğer ülkelere göre çok erken, çok radikal şekilde alıyor. Bunun temel amacı, ülkemizdeki vaka görülmesini mümkün olduğunca ötelemek." diye  konuştu.

"OKULLARIN KAPALI KALMA SÜRESİ, UZAYABİLİR"
Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben." ifadesini kullandı.

Diğer yandan konuyla ilgili 30 mart tarihine kadar resmi açıklama milli eğitim bakanlığından beklenmektedir.

Son Güncelleme: 17.03.2020 12:17
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