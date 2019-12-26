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Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulaması giriş belgeleri yayımlandı

BİLSEM sınavı için geri sayım başladı. Beklenen sınav girişi belgesi yayımlandı! Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulaması giriş belgeleri yayımlandı.

26 Aralık 2019 Perşembe 22:23
Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulaması giriş belgeleri yayımlandı

Bilim ve Sanat Merkezi grup Tarama Uygulamasına (BİLSEM) girecek öğrencilerin giriş belgesi yayımlandı.  Bilsem sınavına girecek öğrencinin sınav giriş belgesi, devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav modülü üzerinden verilecek.

04 Ocak - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında, belirlenen merkezlerde grup tarama uygulaması yapılacak. Sınavlar, 04 Ocak 2020 Cumartesi günü başlayacak. 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinin ilk aşamasında öğrenciler Grup Tarama Uygulamasına girecek. Öğrencilerin giriş belgeleri, öğrencinin devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecek. Uygulamaya girecek öğrencilerin kimliklerini ve giriş belgelerini uygulama esnasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:23
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