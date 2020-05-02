BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlkokulda okuyan öğrenme becerisi yüksek ve üstün becerilere sahip öğrencilere özel eğitim sağlanması için yapılan BİLSEM yani Bilim Sanat Merkezleri tarafından sınavlar düzenlenerek bu öğrencilere eğitim sağlanıyor. BİLSEM tarafından düzenlenen sınavın sınav sonuçları 22 Nisan’da açıklanacaktı. Korona virüs sebebi ile ertelenen sınavlardan birisi de BİLSEM sınavıydı. BİLSEM sınavı 15 Mart tarihinde gerçekleşti ancak sınava giremeyen öğrenciler için yeniden sınav da yapılacağı açıklandı.

Tekrar yapılacak BİLSEM sınavının tarihi ve 15 Martta yapılan BİLSEM sınavının sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. MEB’in açıklaması ile gerçekleşecek duyurular için sitemizi takip edebilirsiniz.

Kritik gelişmeler hakkında merak ettiklerin anında cebinde! Mobil uygulamamızı hemen indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Güncel ve dürüst gazeten Haberport artık YouTube’da da yanında! Kanalımıza abone ol, haberlerden geri kalma! >>> Haberport YouTube kanalına abone ol!