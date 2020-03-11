Boğaziçi ve MEF Üniversiteleri de eğitime koronavirüs arası verdi

Kadir Has Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversiteleri öğrenci ve kamu personellerine gönderdiği bilgilendirme mesajında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi ile birlikte 23 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıklamasında bulunmuştu. Son olarak aynı bigilendirme Boğaziçi ve MEF Üniversitesinden de geldi.

Boğaziçi Üniversitesi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu, ortak bir karar alarak koronavirüs önlem ve tedbirleri dahilinde 20-26 Nisan tarihleri arasında planlanan baharini, 16-29 Mart tarihleri arasına alındığını duyurdu. Diğer taraftan Senato’nun, akademik takvimde yapılacak değişiklikler üzerinde çalışmakta olduğu da bilgilendirme yazısında kaydedildi.

Daha önce de Kadir Has Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi yine koronavirüsü salgını nedeniyle ara tatilleri erkene çektiğini duyurmuştu. Bahçeşehir Üniversitesi ayrıca deneme derslerinin 15 Mart Pazar günü 8 ve 12. sınıf öğrencileri için canlı olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Öte yandan, ülke genelinde okulların tatil edilmesiyle ilgili bugün toplanacak Bilim Kurulu'ndan çıkacak karar bekleniyor.

