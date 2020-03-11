betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100160
ALTIN
330.279
DOLAR
6.1919
STERLİN
8.0134
EURO
7.0091

Boğaziçi ve MEF Üniversiteleri de eğitime koronavirüs arası verdi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin hemen ardından üniversiteler eğitimlere ara vererek online eğitime geçiş yapıldığını duyurdu. Kadir Has Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerinden sonra Boğaziçi ve MEF Üniversitesinden de tatil haberleri geldi.

11 Mart 2020 Çarşamba 16:29
Boğaziçi ve MEF Üniversiteleri de eğitime koronavirüs arası verdi

Kadir Has Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversiteleri öğrenci ve kamu personellerine gönderdiği bilgilendirme mesajında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi ile birlikte 23 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıklamasında bulunmuştu. Son olarak aynı bigilendirme Boğaziçi ve MEF Üniversitesinden de geldi.

Boğaziçi Üniversitesi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu, ortak bir karar alarak koronavirüs önlem ve tedbirleri dahilinde 20-26 Nisan tarihleri arasında planlanan bahar tatilini, 16-29 Mart tarihleri arasına alındığını duyurdu. Diğer taraftan Senato’nun, akademik takvimde yapılacak değişiklikler üzerinde çalışmakta olduğu da bilgilendirme yazısında kaydedildi. 

Daha önce de Kadir Has Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi yine koronavirüsü salgını nedeniyle ara tatilleri erkene çektiğini duyurmuştu. Bahçeşehir Üniversitesi ayrıca deneme derslerinin 15 Mart Pazar günü 8 ve 12. sınıf öğrencileri için canlı olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Öte yandan, ülke genelinde okulların tatil edilmesiyle ilgili bugün toplanacak Bilim Kurulu'ndan çıkacak karar bekleniyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
TatilKoronavirüsüBoğaziçi üniversitesiMEFOnline Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Türkiye'de iki üniversite koronavirüs tatili verdi!
Türkiye'de iki üniversite koronavirüs tatili verdi!
MEB gelecek seneye hazır! Liselerde kontenjan ayarlaması yapıldı, Mağduriyet yaşanmayacak!
MEB gelecek seneye hazır! Liselerde kontenjan ayarlaması yapıldı, Mağduriyet yaşanmayacak!
MEB Ziya Selçuk'tan Sondakika açıklaması! Koronavirüs sebebi ile okullar erken tatil edilecek mi?
MEB Ziya Selçuk'tan Sondakika açıklaması! Koronavirüs sebebi ile okullar erken tatil edilecek mi?
Okullar tatil edilecek mi ?Korona-virüs'te gözler bilim kurulunun saat 16.30'daki açıklamasına çevirdi!
Okullar tatil edilecek mi ?Korona-virüs'te gözler bilim kurulunun saat 16.30'daki açıklamasına çevirdi!
İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı
İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı

Popüler Haberler

Öğretmen dizisi Mine kimdir? Göksu Melek Ulucan nereli ve kaç yaşında?
11 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde bulunan programlar duyuruldu! İşte Kanal D, Fox TV, Star TV, TRT 1, Show TV, TV8 ve ATV yayın akışları.
Doğduğun Ev Kaderindir Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Kayra Zabcı hakkında bilgiler
2020 Metro marketler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Metro market hafta içi ve hafta sonu mesai, çalışma saatleri
Corona virüsünden korunmak için dua veya sure var mı?
Korona virüs koruyucu maske hangisi? Hangi tür maskeler virüsten korur? Corona için hangi maskeyi almak gerekiyor?
Dünya Sağlık Örğütü Türkiye'de korona virüsünü hangi şehirde gösteriyor? Coronavirus COVID-19 Küresel durumlar haritasına Türkiye 'deki vakanın yeri
FFP1 FFP2 FFP3 N95 maske türleri farkları nelerdir? Corona virüsünden hangi maskeler korur?
Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil mi edilecek? Üniversite vize ve finaller koronavirüs nedeniyle ertelenecek mi? Üniversiteler duyuru yaptı mı?
Trendyol’da kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli gibi ürünlerin fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı!
La Casa de Papel 4. sezon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? La Casa de Papel 4. sezon konusu ve oyuncuları
Banka personel sınavları ne zaman yapılır?
2020 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile bir evin maliyeti ne kadar?
Hizmetciler dizisi final mi yapacak? Dizi bitecek iddiaları doğru mu?
İş arayan işsize devletten aylık 900 Lira iş bulma yardımı
Bilinmeyen numaraları sorgulayabileceğiniz siteler listesi
Zalim İstanbul Yusuf kimdir? Gerçek adı nedir? Oğuz Peçe hakkında bilgiler
2020 Diyanet asgari fitre miktarı belli oldu
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Mucize Doktor Damla gerçek adı ve yaşı nedir? Merve Dizdar’ın rol aldığı filmler
Beşinci kol faaliyeti nedir? 5. kol ne demektir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.