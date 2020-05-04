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Bu sene sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı? Bakan selçuk açıkladı!

Koronavirüs nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından sınıf geçmenin nasıl olacağı merak ediliyor. Bu sene sınıf geçme nasıl olacak, sınıfta kalma olacak mı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sene uygulanacak olan sınıf geçme sistemini açıkladı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:39
Bu sene sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı? Bakan selçuk açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Koronavirüs nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından uygulanacak. yeni takvimi açıkladı. Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günlerde MEB tarafından eğitime 30 Nisan’a kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak daha sonra alınan kararlarla bu sürecin uzadığı açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son açıklamasında uzaktan eğitimlerin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar süreceğini belirtti. Bakan Selçuk açıklamalarında bu dönem sınıf geçmenin de nasıl olacağına değindi. Ziya Selçuk sınıf geçmede öğrencilerin 1. Dönemde aldıkları notların geçerli olacağını ve not ortalamasına bakılmaksızın öğrencilerin sınıf geçeceğini açıkladı.

31 Mayıs’a Kadar Devam

Koronavirüs salgınıyla eğitimler uzaktan olacak şekilde devam edecek. Bakanlık tarafından alınan karara göre uzaktan eğitim süreci 31 Mayıs’a kadar sürecek. Uzaktan eğitim ülkemizde ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü tarih olan 11 Mart’tan 5 gün sonra hayata geçirilmişti.

MEB Bakanı Ziya Selçuk, dönem sonu sınavlara girecek 11 ve 12. Sınıf öğrencileri için yapay zeka destekli eğitim sistemini hayata geçireceklerini açıkladı.

Sınıf Geçme Nasıl Olacak?

Öğrencilerin bu yıl 1. Dönemde aldıkları notlar geçerli olacak. Öğrencilerin sınıf geçmesi not ortalamasına bakılmayacak ve bütün öğrenciler bir üst sınıfa geçecek. Öğrencilere ikinci dönemde not verilmeyecek.

 

 

 

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 17:39
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