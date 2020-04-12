CHP vekil meclis'te çağrıda bulundu! 20 bin sözleşmeli öğretmen göreve başlasın

Geçtiğimiz günlerde milli eğitim bakanlığı kadrolarına atana 20 bin sözleşmeli öğretmen korona virüs önlemleri kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesinden dolayı göreve başlamış değil.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI OKULLARIN AÇILDIĞI TARİHİ İŞARET ETMİŞTİ

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde mecliste sorulan bir soru önergesine cevap vererek atanan 20 bin sözleşmeli öğretmenin okullar açılır açılmaz göreve başlayacağını söylemişti.

KONU MECLİSİN GÜNDEMİNE TEKRAR GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Mart'ta ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenin, mevcut işlerinden ayrıldıklarını ancak hala atanmadıklarını, bu nedenden dolayı işsiz ve ücretsiz durumda olduklarını belirtti. Özel, hükümete, bu öğretmenlerin bir an önce işlemlerinin tamamlanması çağrısında bulundu.