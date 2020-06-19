İstanbul 21°
sağanak
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113612
ALTIN
384.129
DOLAR
6.8443
STERLİN
8.4679
EURO
7.6699
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek

Danıştay'dan kritik YKS kararı geldi

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu,'nun YKS'nin ertelenmesi içi danıştay'a yaptığı başvuruya red kararı geldi

19 Haziran 2020 Cuma 13:50
Danıştay'dan kritik YKS kararı geldi
Takip Et:

Korona virüs hastalığı sebebiyle ilk önce temmuz sonuna ertelenen ve daha sonra normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tekrar'dan 27-28 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilen ve milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS için Danıştay'a yürütmenin durdurulması davası İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından açılmıştı.


Dervişoğlu'nun açmış olduğu yürütmeyi durdurma davasında YÖK ve ÖSYM ise salgın hastalığın temmuz ayındaki durumunun değerlendirilmesinin yapılamadığı,Haziran ayındaki değerlendirmelere göre temmuz ayının daha güvenli bir zaman olduğunu söylemenin imkanı olmadığı için davanın reddini istemişti.

YKS 27-28 HAZİRANDA YAPILACAK

Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.


Son Güncelleme: 19.06.2020 13:50
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS hazırlıkları tamamlandı
LGS hazırlıkları tamamlandı
Bakan Selçuk'tan velilere uzaktan eğitim karnesi!
Bakan Selçuk'tan velilere uzaktan eğitim karnesi!
Danıştay YKS başvurusunu reddetti
Danıştay YKS başvurusunu reddetti
Sorumluluk sınavları ertelendi! Öğrenciler ne zaman sınava girecekler?
Sorumluluk sınavları ertelendi! Öğrenciler ne zaman sınava girecekler?
MEB'den karne ve telafi eğitimi açıklaması
MEB'den karne ve telafi eğitimi açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: LGS ve YKS sınav günleri sokağa çıkma kısıtlaması olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: LGS ve YKS sınav günleri sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 19 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Greenleaf 5. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? Greenleaf yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Kanal D sahur programı sunucusu Fatih Çıtlak kimdir? Fatih Çıtlak nasıl kilo verdi?
Aşevi ve kuru gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı paketi içinde neler var ?
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.