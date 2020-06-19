Danıştay'dan kritik YKS kararı geldi

Korona virüs hastalığı sebebiyle ilk önce temmuz sonuna ertelenen ve daha sonra normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tekrar'dan 27-28 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilen ve milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS için Danıştay'a yürütmenin durdurulması davası İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından açılmıştı.

YKS 27-28 HAZİRANDA YAPILACAK

Dervişoğlu'nun açmış olduğu yürütmeyi durdurma davasında YÖK ve ÖSYM ise salgın hastalığın temmuz ayındaki durumunun değerlendirilmesinin yapılamadığı,Haziran ayındaki değerlendirmelere göre temmuz ayının daha güvenli bir zaman olduğunu söylemenin imkanı olmadığı için davanın reddini istemişti.

Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.