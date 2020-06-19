Danıştay'dan kritik YKS kararı geldi

Korona virüs hastalığı sebebiyle ilk önce temmuz sonuna ertelenen ve daha sonra normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tekrar'dan 27-28 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilen ve milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS için Danıştay'a yürütmenin durdurulması davası İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından açılmıştı.
YKS 27-28 HAZİRANDA YAPILACAK
Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
Son Güncelleme: 19.06.2020 13:50