Doğa Koleji'nde düğümler çözülüyor! İTÜ Vakfı'ndan yeni açıklama

Türkiye'nin en büyük okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji'nde düğümler çözülmeye başladı. Kolej yönetimi dün akşam İTÜ Rektörü Prof. Mehmet Karaca'ya bir sunum gerçekleştirdi.

Kamuoyuna henüz detaylı bir bilgilendirmenin yapılmadığı sunum sonrasında İTÜ Vakfı'ndan bir açıklama geldi ve görüşmelerin olumlu yönde gittiği belirtildi.

Tarafların 800 milyon TL'ye el sıkıştığı anlamşa ile ilgili İTÜ Vakfı yaptığı açıklamada, “Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca Doğa Koleji'nin borçlu olduğu iki bankanın da bu anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi. Açıklamada ayrıca, kamuoyu bilgilendirmesinin en kısa zamanda İTÜ resmi kanalları vasıtasıyla yapılacağı da aktarıldı.

Daha önceden, Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satıldığı yönünde iddialar basında oldukça geniş bir yer bulmuş ve Milli Eiğitim Bakanı Selçuk, basın mensuplarının bu yöndeki sorusuna, dışarıdan birçok bilgi bulunduğunu ama Bakanlık olarak, kanıta dayalı durumlara baktıklarını kaydetmişti.