Eba canlı ders hataları ve çözümleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya uzaktan eğitim sürecinde uygulamaya alınan eba canlı ders , eba canlı sınıf uygulaması tüm hızıyla devam ediyor.

EBA CANLI DERS HER SINIF DÜZEYLERİNE VAR MI

İlk başlarda sistemdeki yoğunluğun azaltılması için sadece 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin kullanımına açılan eba canlı sınıf uygulaması geçtiğimiz haftalarda tüm sınıf düzeylerinin uygulamasına sunuldu.

Okul idaresi tarafından tanımlanan canlı ders uygulaması sayesinde öğretmenler öğrenciler ile eba platformu üzeriden etkileşimli canlı dersler yapabilmektedir.

EBA CANLI DERSE HERKES KATILABİLİR Mİ ?

Canlı dersin yapılabilmesi için okul yöneticilerinin ilgili ders ile alakalı canlı ders isteğini sisteme işlemesi gerekmektedir. Sisteme kayıt edilen canlı dersin günü ve saati geldiğinde o sınıf öğrencileri kendi eba hesabına girip, sol menüde ki canlı derse katıl diyerek ilgili canlı dersi izleyebilmektedir.

Devreye alınan Canlı ders uygulamasında bazen sistem kaynaklı canlı ders hataları ile karşılaşılabilmektedir.Sizler için bazı hataları ve çözümlerini derledik ;

İŞTE EBA CANLI DERS HATALARI VE ÇÖZÜMLERİ

Meeting Registration Pending Approval – Toplantı Kaydı Onay Bekliyor Hatası Çözümü



Kalan Süre Saniye Geri Sayma Hatası Çözümü

Finish Registration to Join the Meeting Hatası Çözümü

Sdk init Failed-14 Hatası Çözümü​​​​​​​

NOT : Bu çözümlerle beraber Eba uygulamasını kaldırıp virüs ve güvenlik duvarını kapatıp yükleme yapmak bilgisayarı kapatıp açmak işe yarar sonuçlar verir.